Rescatan delfín en playa de Piña en Costa Abajo de Colón

Colón/Un delfín fue rescatado en la comunidad de Piña, en Costa Abajo de la provincia de Colón, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara a varias personas auxiliando al animal en la orilla de la playa.

De acuerdo con testigos que se encontraban en el lugar, el delfín fue hallado en aguas poco profundas, por lo que los residentes actuaron de inmediato para mantenerlo dentro del agua y evitar que quedara expuesto, mientras se daba aviso a las autoridades.

La situación fue reportada a la Tercera Región del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), cuyas unidades se trasladaron hasta el sitio para brindar apoyo en el rescate. Posteriormente, el animal fue trasladado a aguas más profundas, permitiéndole retomar su curso natural y continuar en su hábitat.

Las autoridades y residentes destacaron que la reacción rápida y coordinada fue clave para preservar la vida del delfín, al mantenerlo en el agua durante todo el procedimiento hasta su liberación. Este tipo de acciones refuerza la importancia de la colaboración ciudadana y la pronta notificación a las entidades competentes ante situaciones que involucren a la fauna marina.

Con información de Nestor Delgado