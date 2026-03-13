Canal de Panamá proyecta adjudicar puertos y gasoducto en junio de 2027

La subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marotta , explicó que estas iniciativas forman parte del plan estratégico de la institución.

Panamá/Desde el pasado 30 de enero, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) inició la etapa de precalificación para las empresas interesadas en operar las nuevas terminales portuarias que se proyectan en Telfers y Corozal, como parte de los planes de expansión logística de la vía interoceánica.

De manera paralela, la entidad avanza en el desarrollo del proyecto de gasoducto, una nueva línea de servicios que busca fortalecer la oferta energética y logística del Canal.

Durante una presentación ante representantes del sector marítimo y logístico, se explicó que el objetivo es que tanto las terminales portuarias como el gasoducto puedan ser adjudicados en junio del próximo año.

La subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, explicó que estas iniciativas forman parte del plan estratégico de la institución. “El plan estratégico 2025-2035 se está ejecutando con las precalificaciones para las facilidades portuarias en Telfers y en Cocolí, así como lo que es el gasoducto”, expresó.

Sobre el cronograma del proyecto portuario, la funcionaria indicó que, tras la adjudicación, se prevé avanzar en la definición de los proyectos entre julio y diciembre de 2027. Posteriormente, entre enero de 2028 y diciembre de 2029, se desarrollaría la fase de diseño y construcción, con la meta de que las nuevas terminales entren en operación entre 2029 y 2030.

Espino de Marotta también adelantó que el proceso continúa avanzando en su fase inicial. “El 8 de abril debemos recibir las empresas interesadas en los puertos”, comentó durante la presentación.

Los pliegos de precalificación están disponibles en el sitio web oficial del canal de Panamá, https://concesiones.delcanal.com, y detallan los requisitos y la documentación que deberán presentar los interesados para participar en los respectivos procesos de licitación. La documentación será evaluada por una Junta Técnica de Evaluación, que verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos y aplicará los criterios establecidos en los pliegos.

Además, señaló que la institución atraviesa una transformación en su estructura de talento humano para responder a los nuevos proyectos que se desarrollarán en la vía interoceánica. “Estamos en una transición de talento en el canal de Panamá y nos estamos transformando porque hay nuevos proyectos que van a requerir mano de obra”.

Con información de Elizabeth González.