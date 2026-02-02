Canal de Panamá busca operadores para nuevas terminales portuarias de trasbordo

El administrador detalló que, una vez los interesados formalicen su participación, se iniciará una serie de conversaciones con las empresas precalificadas para definir el pliego final de licitación, el cual se espera esté listo a mediados de este año, alrededor del mes de agosto.

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, informó que la institución avanza en el proceso de precalificación para el desarrollo de iniciativas portuarias y un proyecto de gasoducto, que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) busca colocar en el mercado.

Vásquez explicó que la primera fase del proceso consistió en sondear el mercado internacional para identificar a las empresas realmente interesadas en participar en estas iniciativas. Como parte de ese acercamiento, en octubre pasado se realizaron reuniones con varias firmas que manifestaron interés inicial en los proyectos.

“Lo primero es salir al mercado para ver quiénes están formalmente interesados. En octubre tuvimos conversaciones y aparecieron varias firmas interesadas. Estamos buscando operadores portuarios”, señaló el administrador.

Tras esas reuniones, la ACP elaboró el pliego de precalificación, documento que fue publicado la semana pasada y que permitirá identificar a las empresas que cumplen con los requisitos técnicos y financieros para avanzar en el proceso.

El administrador detalló que, una vez los interesados formalicen su participación, se iniciará una serie de conversaciones con las empresas precalificadas para definir el pliego final de licitación, el cual se espera esté listo a mediados de este año, alrededor del mes de agosto.

El proceso completo, indicó, podría tomar entre cinco y seis meses, con miras a una adjudicación final a inicios de 2027.

La iniciativa contempla el desarrollo de dos terminales portuarias de trasbordo de contenedores, una en el Atlántico y otra en el Pacífico, con el objetivo de incrementar la capacidad nacional de trasbordo en varios millones de toneladas, fortaleciendo la posición logística de Panamá a nivel regional y mundial.

Información de Jorge Quiróz