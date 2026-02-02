Así fue el paso del Disney Adventure, el crucero más grande que ha transitado por el canal de Panamá

Además de su capacidad de pasajeros, el buque transporta 2,500 tripulantes y dispone de 2,111 camarotes, lo que representa una de las operaciones más grandes registradas en el segmento de cruceros dentro del Canal de Panamá.

Ciudad de Panamá/El Disney Adventure, perteneciente a la flota de Disney Cruise Line, se convirtió este lunes en el crucero de pasajeros más grande y de mayor capacidad en transitar el canal de Panamá, al cruzar la vía interoceánica por la esclusa de Agua Clara, en la provincia de Colón.

La embarcación registra 208 mil toneladas de arqueo bruto, cuenta con 342 metros de eslora, 46 metros de manga y una capacidad aproximada de 6,700 pasajeros, cifras que lo colocan como el buque de pasajeros de mayor dimensión que ha utilizado el canal hasta la fecha.

Durante el tránsito, el administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, se encontraba a bordo del crucero y realizó un recorrido simbólico como parte del reconocimiento oficial otorgado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a este cruce inaugural.

De acuerdo con información de la ACP, el Disney Adventure forma parte de los cinco cruceros que realizan su tránsito inaugural durante la temporada de cruceros 2025-2026, lo que refleja el aumento del paso de buques de pasajeros de gran tamaño por la vía interoceánica.

Para el año fiscal 2026, la ACP prevé más de 40 tránsitos de buques tipo Neopanamax, categoría a la que pertenece el Disney Adventure, caracterizada por embarcaciones de grandes dimensiones.

Supera récord anterior

Con este tránsito, el Disney Adventure supera al Norwegian Bliss, que hasta ahora ostentaba el récord como el crucero con mayor capacidad en cruzar el Canal, con espacio para 5,000 pasajeros.

Además de su capacidad de pasajeros, el buque transporta 2,500 tripulantes y dispone de 2,111 camarotes, lo que representa una de las operaciones más grandes registradas en el segmento de cruceros dentro del Canal de Panamá.

La ACP destacó que el incremento de este tipo de tránsitos consolida al Canal como una ruta clave no solo para el comercio marítimo, sino también para la industria internacional de cruceros de gran escala.

