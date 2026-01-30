Canal de Panamá abre proceso de precalificación para el gasoducto y nuevas terminales portuarias

La iniciativa del corredor energético contempla la construcción de un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros, con acceso a terminales tanto en el Atlántico como en el Pacífico .

Ciudad de Panamá, Panamá/El canal de Panamá publicó este viernes los pliegos de precalificación para las iniciativas del desarrollo de un corredor energético o gasoducto, así como para la construcción de nuevas terminales portuarias en el Atlántico y el Pacífico, marcando un nuevo avance en el proceso de selección de concesionarios para estos proyectos estratégicos.

Los pliegos de precalificación están disponibles en el sitio web oficial del canal de Panamá, https://concesiones.delcanal.com, y detallan los requisitos y la documentación que deberán presentar los interesados para participar en los respectivos procesos de licitación. La documentación será evaluada por una Junta Técnica de Evaluación, que verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos y aplicará los criterios establecidos en los pliegos.

La junta directiva del canal de Panamá aprobó la publicación de estos pliegos luego de que la administración realizara una serie de acercamientos con representantes de la industria, mediante reuniones individuales, como parte del proceso de preparación de estas iniciativas.

En el caso del corredor energético, las reuniones iniciales con empresas del sector se llevaron a cabo el 18 de septiembre de 2025, mientras que los encuentros con representantes de la industria marítima para el desarrollo de terminales portuarias se realizaron el 27 de octubre de ese mismo año. Posteriormente, se efectuaron reuniones individuales con potenciales participantes que manifestaron interés, con el objetivo de recibir retroalimentación técnica, validar supuestos de mercado y adecuar la documentación del proceso de selección.

Corredor energético

La iniciativa del corredor energético contempla la construcción de un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros, con acceso a terminales tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Este sistema está diseñado para transportar propano, butano y etano, con una capacidad de hasta 2.5 millones de barriles por día a través del istmo, sin requerir tránsito por las esclusas ni consumo adicional de agua dulce del Canal.

Para el desarrollo de este proyecto, el canal de Panamá sostuvo reuniones con empresas como ENEOS, Energy Transfer, ExxonMobil, Enterprise Products Partners, Chevron, Fortress Investment Group, Gyxis Corporation, Itochu Corporation, NMDC Group, Vopak, Astomos Energy, Kawasaki Kisen Kaisha, Iwatani, I Squared, Movement Industries, Otamerica (Oiltanking America), Phillips 66, SK Gas, Sumitomo Corporation, SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation), Targa Resources, Ultranav y ONEOK.

Terminales portuarias

En cuanto a las terminales portuarias, la iniciativa contempla el desarrollo de dos terminales de transbordo de contenedores, una en el Atlántico y otra en el Pacífico, con el objetivo de incrementar la capacidad nacional de transbordo entre 5.0 y 6.0 millones de TEU adicionales por año, consolidando el liderazgo de Panamá como un centro intermodal competitivo a nivel global.

Para este proyecto, el Canal de Panamá ha sostenido reuniones con representantes de empresas del sector portuario, entre ellas APM Terminals, Cosco Shipping Ports, CMA Terminals, DP World, Hanseatic Global Terminals, MOL, PSA International, SSA Marine–Grupo Carrix, Terminal Investment Limited, ONE y Evergreen.

Terrenos y enfoque social

Como parte del fortalecimiento del hub logístico intermodal, la Junta Directiva del Canal de Panamá autorizó una operación de compraventa de bienes inmuebles con la Nación, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de asegurar áreas clave para el desarrollo de proyectos estratégicos.

El Canal de Panamá destacó que estos proyectos incorporan desde su diseño un enfoque social y ambiental, reconociendo que el desarrollo logístico y de infraestructura debe avanzar de la mano con el bienestar de las comunidades ubicadas en las áreas de influencia del Canal, tanto en el Atlántico como en el Pacífico.

Tanto el corredor energético como el desarrollo de las nuevas terminales portuarias forman parte de la Visión Estratégica 2025–2035 del Canal de Panamá, orientada a diversificar servicios, fortalecer la resiliencia operativa y consolidar la posición del país como un centro logístico global de referencia.