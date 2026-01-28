Canal de Panamá alista procesos de licitación para terminales portuarias y gasoducto

Actualmente, se trabaja en el proceso previo de precalificación de empresas , el cual permitirá definir qué compañías estarán habilitadas para participar formalmente en las licitaciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, informó que se encuentran en marcha los preparativos para las licitaciones de dos nuevas terminales portuarias cercanas al canal de Panamá, así como de otros proyectos estratégicos, entre ellos un gasoducto para el trasiego de gas licuado de petróleo (LPG).

De acuerdo con Icaza, actualmente se trabaja en el proceso previo de precalificación de empresas, el cual permitirá definir qué compañías estarán habilitadas para participar formalmente en las licitaciones. El inicio de esta etapa será anunciado en las próximas semanas.

El ministro explicó que estos proyectos forman parte del plan estratégico del canal de Panamá para el período 2025–2035, elaborado durante los últimos 18 meses, del cual se desprenden iniciativas clave para fortalecer la plataforma logística del país.

Entre los proyectos contemplados se encuentran nuevas terminales portuarias en el lado pacífico, específicamente en Corozal, y en el lado atlántico, en el área de Telfers. Además, se incluye la construcción de un gasoducto en la ribera oeste del Canal de Panamá para el trasiego de productos petroquímicos, particularmente LPG.

Icaza también mencionó la construcción de una autopista o corredor logístico en la ribera oeste del Canal, así como la extensión del corredor logístico para conectar de manera integral ambos lados de la ribera canalera. A ello se suma el desarrollo del proyecto de Río Indio.

“En cuanto a las licitaciones de las terminales portuarias y el gasoducto, próximamente, en las próximas semanas, vamos a estar anunciando el inicio del proceso de precalificación, para luego avanzar en la invitación a las empresas que participarán en la licitación. Esperamos que todo este proceso pueda culminar en el año 2026”, señaló el ministro.

Las declaraciones de Icaza se dieron en respuesta a consultas sobre los proyectos y licitaciones que actualmente gestiona la Autoridad del Canal de Panamá para nuevas infraestructuras vinculadas a la vía interoceánica, durante su participación en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

Con información de María De Gracia