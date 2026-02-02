Jóvenes y trabajadores desplazados buscan oportunidades en feria de empleo en el parque Omar

Entre los asistentes también se encontraba un joven universitario de 18 años, estudiante de Contabilidad, que viajó desde Nuevo Tocumen y salió de su casa a las 4:00 de la mañana para llegar al evento.

Decenas de personas, en su mayoría jóvenes y trabajadores recientemente desempleados, acudieron este lunes a una feria de empleo realizada en la Casa Club del Parque Omar, en la ciudad de Panamá, con la esperanza de conseguir una oportunidad laboral en medio de un panorama económico complejo.

Antes de acercarse a las empresas participantes, los aspirantes recibieron una capacitación preliminar, como parte del proceso de orientación previo a la postulación a las vacantes disponibles. Entre los asistentes había jóvenes que buscan su primer empleo, universitarios que intentan conciliar estudios y trabajo, y personas que necesitan aportar económicamente a sus hogares.

Algunos participantes señalaron que recortes de personal, presuntamente vinculados al aumento del salario mínimo, los dejaron sin empleo en los últimos meses. Tal es el caso de un trabajador con año y medio de experiencia como supervisor de ventas, quien relató que la reducción de personal afectó a varias áreas de la empresa donde laboraba.

“Estoy buscando nuevas oportunidades en el área de ventas, que es donde me he desarrollado toda la vida”, comentó el aspirante, quien aseguró contar con experiencia en bodegas y equipos comerciales.

Entre los asistentes también se encontraba un joven universitario de 18 años, estudiante de Contabilidad, que viajó desde Nuevo Tocumen y salió de su casa a las 4:00 de la mañana para llegar al evento. “Es mi primera oportunidad de empleo. Ya hice una práctica como asistente administrativo en un hospital a través del programa Padrino Empresario”, explicó.

Familiares que acompañaron a los buscadores de empleo destacaron la persistencia de quienes, pese a haber quedado desempleados tras la pandemia, continúan asistiendo a ferias y entregando hojas de vida sin resultados concretos.

La actividad se desarrolla en un contexto en el que, según advertencias de economistas a finales de 2025, el desempleo en Panamá podría superar el 10.4 %, afectando principalmente a la población joven, uno de los sectores más golpeados del mercado laboral.

Los organizadores reiteraron que se mantendrán atentos al desarrollo de la jornada y a la respuesta de las empresas participantes, mientras los asistentes esperan que esta feria represente una oportunidad real de inserción laboral.

Información de Fabio Caballero