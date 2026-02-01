Gremio sindical denuncia deportación de dirigente internacional que llegaba a Panamá para misión de la OIT

De acuerdo con un comunicado de la organización, Di Stefano es secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), entidad regional que agrupa a más de 55 millones de afiliados.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Convergencia Sindical de Panamá informó que el dirigente sindical internacional Marcelo Di Stefano fue retenido durante siete horas y posteriormente deportado este domingo 1 de febrero desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, sin que, según el gremio, se ofreciera una justificación oficial.

De acuerdo con un comunicado de la organización, Di Stefano es secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), entidad regional que agrupa a más de 55 millones de afiliados.

El gremio sindical expresó su rechazo por lo ocurrido y calificó la medida como injustificada. Señaló que el dirigente arribaba a Panamá como parte de una delegación internacional tripartita que participaría en el acompañamiento de una misión de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según la organización, el objetivo de la misión es evaluar la situación de la libertad sindical en Panamá, en medio de denuncias presentadas en instancias internacionales.

La confederación indicó que, pese a gestiones realizadas para permitir su ingreso regular al país, no se logró revertir la decisión de las autoridades migratorias. A su juicio, el hecho podría afectar la imagen del país en materia de garantías democráticas y sindicales.

En su pronunciamiento, el gremio solicitó al presidente de la República, José Raúl Mulino, revisar la decisión y ofrecer las garantías necesarias para permitir el ingreso del dirigente sindical.