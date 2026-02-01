Senafront aprehende a presunto homicida que causó la muerte de un hombre en una riña en Darién

Un hombre fue aprehendido por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido en la comunidad de Cucunatí, en la provincia de Darién, informaron las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se registró en un bar de la comunidad, donde se produjo una riña que dejó gravemente herido a un ciudadano de 57 años, quien sufrió una lesión con arma blanca.

La víctima fue trasladada de urgencia al centro médico de Santa Fe; sin embargo, llegó sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento poco después.

Las autoridades detallaron que familiares del presunto agresor proporcionaron información clave sobre su paradero y su intención de entregarse de manera voluntaria, lo que permitió a las unidades de Senafront ubicarlo y aprehenderlo cerca de su residencia, situada en el sector de Caña Blanca.

Posteriormente, la Fiscalía de Homicidios realizó las diligencias correspondientes, incluyendo la inspección ocular del lugar y el levantamiento del cadáver, como parte de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.