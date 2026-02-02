Concurso General de Becas: Ifarhu realiza evaluaciones financieras tras recibir más de 151 mil aplicaciones

Uno de los aspectos clave que está revisando el Ifarhu es la pertinencia de las carreras que reciben mayor cantidad de becas, especialmente en el nivel de licenciaturas, maestrías y posgrados, que concentran más de 60 millones de dólares.

Ciudad de Panamá/El Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) cerró la primera fase del Concurso General de Becas con una aplicación de más de 151 mil estudiantes a nivel nacional, lo que representa una demanda que supera ampliamente el presupuesto inicialmente asignado.

Así lo informó Carlos Godoy, director del Ifarhu, quien detalló que las postulaciones corresponden a estudiantes con promedios superiores a 4.5 en educación media y 2.0 en el nivel universitario, lo que implicaría una inversión estimada de 123 millones de dólares, cuando el presupuesto inicial contemplaba solo 50 millones.

Ante este escenario, la institución evalúa ajustes financieros para ampliar la cobertura.

Godoy explicó que se están revisando las finanzas y los programas vigentes con el objetivo de identificar posibles ahorros que permitan beneficiar a un mayor número de estudiantes.

Godoy indicó que la institución actualizará el estudio de demanda laboral, el último data de 2021, para incorporar sectores productivos que históricamente no habían sido considerados y reforzar la apuesta por las carreras técnicas, ante un mercado laboral con un desempleo del 17.9 %.

"Estamos haciendo las evaluaciones porque también quisiéramos hacer los pagos de los programas vigentes y determinar si nos generan algún ahorro para poder aumentar el monto que vamos a destinar, porque en esencia sentimos un compromiso del Gobierno Nacional por honrar esa excelencia y lo que queremos es que si en esencia nos van a sobrar 10 millones, en vez de 50, repartiríamos 60 millones, que eso nos permite ampliar esa oferta académica que nosotros estamos haciendo", indicó.

El director fue enfático en que el país no puede seguir destinando recursos a carreras que no garantizan inserción laboral. “No todo el mundo puede estar estudiando licenciaturas; el país está demandando carreras técnicas”, advirtió.

Resultados y pagos pendientes

Sobre los resultados del concurso, el Ifarhu estima que el proceso de evaluación tomará aproximadamente un mes, ya que de forma paralela se están priorizando los pagos de becas vigentes y compromisos heredados de administraciones anteriores.

Godoy reconoció que aún existen pagos pendientes, algunos afectados por cambios reglamentarios implementados a finales de 2024, que limitaron ciertos programas de auxilios económicos. No obstante, aseguró que se trabaja de forma coordinada con la Contraloría General para formalizar contratos y cumplir con los compromisos adquiridos.

Como ejemplo, mencionó casos de estudiantes de maestría que no habían recibido pagos desde 2023 y que recientemente lograron cobrar tras gestiones administrativas. La meta inicial era cubrir más del 90 % de la deuda en 2025, aunque ahora será necesario reprogramar parte de esos compromisos en el presupuesto de 2026.

"No solamente en el caso de medicina, sino que tenemos concurso oratorio, tenemos TalenPro, tenemos otros beneficios que en esencia vamos encaminando y tratando de honrar en el tiempo más oportuno una vez que se tengan los contratos refrendados, previamente no se pueden hacer", afirmó.

Avanza concurso para estudiantes con discapacidad

Paralelamente, el Ifarhu mantiene abierto el Concurso de Becas para Personas con Discapacidad, cuyo plazo vence este viernes 6 de febrero. Hasta el momento, se han registrado más de 8,840 aplicaciones vía web.

El director explicó que este programa busca atender condiciones de vulnerabilidad certificadas por entidades como la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional de Discapacidad o el Instituto Panameño de Habilitación Especial, y permitirá dimensionar los recursos que deberán destinarse a este sector.