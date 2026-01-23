Gobierno garantiza continuidad de estudios a 132 estudiantes de medicina vinculados a programas de becas

El anuncio se dio tras una reunión sostenida con representantes de universidades privadas, en la que se acordó un trabajo coordinado para asegurar que los estudiantes puedan mantenerse matriculados y continuar su formación.

Ciudad de Panamá/El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), asumió el compromiso de brindar una respuesta definitiva a la situación de 132 estudiantes de medicina beneficiarios de programas de becas, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus estudios universitarios.

El anuncio se dio tras una reunión sostenida con representantes de universidades privadas, en la que se acordó un trabajo coordinado para asegurar que los estudiantes puedan mantenerse matriculados y continuar su formación académica sin interrupciones.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, informó que el Minsa, en conjunto con el Ifarhu, revisará de manera individual cada expediente, como parte del proceso para obtener los refrendos correspondientes por parte de la Contraloría General de la República. Este procedimiento permitirá regularizar la situación administrativa y financiera de los estudiantes.

Zambrano Chang señaló que se cuenta con el respaldo de las universidades involucradas, lo que facilitará que los alumnos puedan formalizar su matrícula y proseguir con sus estudios.

”El Ministerio de Salud está cooperando de manera estrecha con el Ifarhu. Se han realizado varias reuniones técnicas para la sustentación de los documentos necesarios, con el objetivo de obtener los refrendos correspondientes ante la Contraloría General, conforme a los parámetros establecidos”, indicó.

El viceministro reiteró el mensaje de tranquilidad a los estudiantes, asegurándoles que su situación será resuelta y que podrán continuar su carrera profesional, gracias al trabajo conjunto entre el Ifarhu, las universidades y las distintas instituciones del Estado.

Por su parte, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, destacó que la institución da seguimiento a las obligaciones asumidas por el Estado, con el fin de garantizar el cumplimiento de los beneficios otorgados a los estudiantes del programa.

Godoy explicó que cada caso será evaluado de manera individual, debido a que los expedientes presentan realidades distintas.

Así mismo, señaló que, en la medida en que los recursos lo permitan, se procederá a poner al día las obligaciones financieras con los centros de estudios superiores.

“Se trata de 132 estudiantes de cuatro universidades particulares, correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024. Nuestro compromiso es cumplir con el debido proceso y honrar, en el menor tiempo posible, cada una de las obligaciones”, subrayó el director del Ifarhu.