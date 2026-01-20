Concurso General de Becas del Ifarhu supera las 140 mil inscripciones, el plazo es hasta el 23 de enero

La entidad abrió el proceso el pasado 12 de enero y recordó que las inscripciones estarán disponibles únicamente hasta el 23 de enero, a través de su plataforma digital, por lo que exhortó a los aspirantes a completar el trámite antes del cierre del plazo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 140,548 estudiantes a nivel nacional se han inscrito en el Concurso General de Becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) durante los primeros ocho días de abierta la convocatoria.

La entidad abrió el proceso el pasado 12 de enero y recordó que las inscripciones estarán disponibles hasta el 23 de enero, como fecha límite, a través de su plataforma digital, por lo que exhortó a los aspirantes a completar el trámite antes del cierre del plazo.

El concurso está dirigido a estudiantes de educación primaria, premedia, media y primer ingreso universitario, quienes deben contar con un promedio mínimo de 4.5. En el caso de los aspirantes a continuidad de estudios de licenciatura, maestrías y doctorados en universidades oficiales, el requisito es un índice académico mínimo de 2.0.

El proceso de inscripción se realiza solo en línea, mediante el portal oficial www.ifarhu.gob.pa. Además, el Ifarhu informó que próximamente se anunciarán las fechas de las convocatorias correspondientes a las Becas para Estudiantes con Discapacidad y al Programa de Becas Socioeconómicas, iniciativas que contarán con una inversión conjunta de 50 millones de dólares.