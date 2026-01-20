Todo listo para el inicio de la Feria Internacional de La Chorrera 2026 que arranca este miércoles

Por su parte, autoridades de salud anunciaron que mantendrán operativos diurnos y nocturnos durante toda la feria para garantizar la correcta manipulación, almacenamiento y calidad de los alimentos que se ofrecerán al público.

La Chorrera, Panamá Oeste/En Panamá Oeste avanzan los últimos preparativos para el inicio de la Feria Internacional de La Chorrera, que abrirá sus puertas este miércoles 21 de enero, con una amplia agenda de actividades culturales, gastronómicas y comerciales.

Desde tempranas horas, decenas de personas trabajan en labores de pintura, adecuación de locales y limpieza general del recinto ferial, mientras que los juegos mecánicos ya se encuentran instalados y listos para el disfrute de los más pequeños.

En su versión número 65, la feria contará con presentaciones artísticas, una variada oferta gastronómica y la participación de más de 500 expositores nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la región.

El presidente de la Feria de La Chorrera, Cristóbal Fu, informó que el acto de inauguración se realizará este miércoles a las 5:00 de la tarde, con la presencia de ministros, así como autoridades locales y nacionales.

Por su parte, autoridades de salud anunciaron que mantendrán operativos diurnos y nocturnos durante toda la feria para garantizar la correcta manipulación, almacenamiento y calidad de los alimentos que se ofrecerán al público.

Funcionarios del sector salud detallaron que semanas antes del evento se brindó capacitación e información a los comerciantes, y que los cupos para el carné verde fueron completamente llenados, lo que evidencia una alta participación de manipuladores de alimentos debidamente certificados.

Asimismo, se informó que durante los dos fines de semana de feria se realizarán bingos nacionales a beneficio del Hospital Nicolás Solano, como parte de las actividades sociales del evento.

La Feria Internacional de La Chorrera se desarrollará del 21 de enero al 1 de febrero, periodo en el que también se realizarán recorridos nocturnos de las reinas. Los organizadores estiman una asistencia superior a 300 mil personas durante los días de celebración.