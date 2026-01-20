Minsa coordina con Ifarhu soluciones para estudiantes de medicina becados

De acuerdo con las autoridades, al inicio de la actual gestión se estableció un acercamiento formal con el Ifarhu para analizar diversos temas relacionados con los convenios vigentes.

Con el objetivo de fortalecer la formación de profesionales de la salud y garantizar el bienestar de la población, el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu), en la que se dio seguimiento a la situación de 131 estudiantes de medicina vinculados a programas de becas.

Durante el encuentro, se abordó además la revisión de convenios interinstitucionales orientados a ampliar las oportunidades de formación en el área de la salud, incluyendo acuerdos suscritos entre el Ministerio de Salud (Minsa), el Ifarhu y universidades particulares.

De acuerdo con las autoridades, al inicio de la actual gestión se estableció un acercamiento formal con el Ifarhu para analizar diversos temas relacionados con los convenios vigentes. Sin embargo, cambios administrativos en la institución generaron retrasos en la programación de reuniones para su revisión y actualización, procesos que deben ajustarse a la realidad actual y a las disposiciones que rigen el ejercicio de las profesiones del sector sanitario.

Como resultado de la reunión, se acordó que el Minsa remitirá al Ifarhu la documentación correspondiente a cada uno de los 131 estudiantes, con el fin de facilitar su registro en la institución. Asimismo, se coordinarán reuniones con universidades particulares para subsanar compromisos financieros pendientes.

Ambas entidades reiteraron su compromiso de fortalecer los mecanismos de apoyo a los estudiantes y de promover alianzas que contribuyan a la formación de profesionales de la salud capacitados y comprometidos con brindar una atención de calidad a la población.

Este esfuerzo interinstitucional reafirma el trabajo conjunto del Minsa y el Ifarhu para garantizar el acceso a la educación y contribuir al fortalecimiento del sistema de salud del país.