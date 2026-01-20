Representante de Belisario Porras denuncia supuesto intento de soborno para favorecer a Revisalud

San Miguelito/Durante la sesión del Concejo Municipal de San Miguelito, el representante del corregimiento de Belisario Porras, Javier Valverde, denunció públicamente un presunto intento de soborno para que apoyara la gestión de la empresa Revisalud, que hasta el pasado 18 de enero mantenía la concesión para la recolección de basura en el distrito.

En su intervención, Valverde aseguró que personas a las que calificó como lobistas acudieron a su junta comunal con una oferta económica. “Recibí un día la visita de lobistas que me fueron a proponer 100 mil dólares para que apoyáramos a la empresa Revisalud”, afirmó ante el pleno.

Según relató, la propuesta incluía una distribución específica del dinero: “20 mil dólares se iban a ir para los lobistas, en este caso tres personas desconocidas para mí, y 80 mil dólares para este servidor”.

El representante señaló que rechazó la oferta y que, tras dejar claro que no participaría en ese tipo de acciones, no volvió a recibir contactos por un tiempo. “Estos señores me ofrecen a mí 80 mil dólares que obviamente se dieron cuenta que yo no estaba metido en eso y más nunca volví a recibir esto”, sostuvo.

Sin embargo, indicó que semanas después volvió a ser contactado, ya en medio de las decisiones sobre el futuro del servicio de recolección de basura en el distrito.

Después de todo lo que se da estas prontas semanas acá, me vuelven y me escriben, ya después de toda la decisión que habrá, la Autoridad de Aseo es la que va a recoger la basura en San Miguelito, y me dicen: tú no lo aceptaste, pero ellos sí lo aceptaron”.

Durante su intervención, Valverde también hizo referencia a la coyuntura política y a declaraciones públicas recientes. “Misteriosamente sale el diputado Camacho a salvar la patria, a salvar el distrito, a proponerle algo al presidente”, expresó, y añadió: “Señor presidente, como le dijo el compañero Guillermo, nosotros en San Miguelito hace 25 años no recibimos la tasa de aseo”.

El representante cerró su intervención con una denuncia directa: “Aquí denuncio una corrupción evidente a toda la faz de este país, de este distrito de San Miguelito. Se han dejado llevar por el amor al dinero”.

Valverde indicó además que se encuentra asesorándose legalmente para presentar la denuncia formal ante las autoridades competentes.

Estas declaraciones se producen en un contexto marcado por la presentación de tres querellas interpuestas este martes por el equipo de asesoría legal del Municipio de San Miguelito contra la empresa Revisalud, en medio del debate público sobre la gestión del servicio de recolección de residuos en el distrito.

Con información de María De Gracia.