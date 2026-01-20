Municipio de San Miguelito presenta tres querellas penales contra Revisalud

El municipio sostiene que estos hechos podrían configurar el delito contra los recursos naturales. En paralelo, la querella por estafa señala que la empresa cobró por adelantado el servicio correspondiente a enero de 2026; también fue querellada por Blanqueo de Capitales.

San Miguelito/El Municipio de San Miguelito presentó este martes 20 de enero tres querellas penales contra la empresa Revisalud por presuntos delitos ambientales, estafa y blanqueo de capitales, tras una serie de irregularidades en el servicio de recolección de residuos sólidos que, según las autoridades, afectaron directamente la salud, el ambiente y el patrimonio económico de los residentes de ese distrito.

La acción legal fue interpuesta por la administración municipal encabezada por la alcaldesa Irma Hernández, contra quienes resulten responsables dentro de la empresa Recicladora Vida y Salud – Revisalud San Miguel, S.A., especialmente, directivos o personas con poder de decisión.

De acuerdo el contenido de las querellas, en los meses recientes se registraron numerosas quejas de residentes por la reducción de frecuencias, rutas sin cobertura y retrasos prolongados en la recolección de basura, sin que existiera autorización municipal ni justificación administrativa para estos cambios.

Esta disminución del servicio, en cuanto a la posible existencia de un delito ambiental, provocó la acumulación prolongada de residuos en comunidades, espacios públicos y zonas de drenaje, generando malos olores, proliferación de vectores y un riesgo real para la salud pública y el ambiente, especialmente durante las lluvias, de acuerdo con las querellas presentadas.

Según la querella, pese a estar plenamente informada de la situación crítica y de las advertencias de las autoridades de salud, la empresa redujo de forma unilateral el servicio de recolección durante diciembre de 2025, sin adoptar medidas para evitar o mitigar la contaminación generada.

El municipio sostiene que estos hechos podrían configurar el delito contra los recursos naturales, contemplado en el artículo 399 del Código Penal, y señalan un prejuicio económico de un millón de dólares por los daños ocasionados.

La situación llevó al Ministerio de Salud a declarar un Estado de Alerta Sanitaria en el distrito, mediante la Resolución No. 003 de 2024, luego de inspecciones realizadas en siete de los nueve corregimientos, donde se constató la gravedad debido a la gran cantidad de basura a la intemperie, lixiviados y condiciones insalubres.

Un informe técnico oficial concluyó que la empresa incumplió normas ambientales y sanitarias, así como las obligaciones establecidas en su contrato de concesión, recomendando incluso la rescisión definitiva del contrato.

En paralelo, la querella por estafa señala que la empresa cobró por adelantado el servicio correspondiente a enero de 2026, mientras reducía la recolección de basura. Estos cobros se habrían realizado "sin autorización municipal", afectando directamente a los contribuyentes.

La situación generó un fuerte malestar ciudadano, amplia cobertura mediática y llevó al Presidente de la República a reconocer públicamente el riesgo de una crisis sanitaria, ordenando la intervención temporal de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

Revisalud finalizó su contrato de recolección de la basura de 25 años con el Municipio de San Miguelito este 18 de enero, en medio de cuestionamientos ciudadanos y de las autoridades locales.