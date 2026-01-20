Asamblea 'jugara su rol' en reformas a la ley de Educación, asegura el diputado Bloise

El diputado destacó que, además de las mesas de trabajo, la comisión lanzó una encuesta nacional que en sus primeras horas ya había recibido más de un centenar de respuestas, lo que demuestra, dijo, el alto interés ciudadano en participar del debate educativo.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional anunció el inicio formal de una hoja de ruta para debatir una reforma integral al sistema educativo panameño, en paralelo al proceso que impulsa el Órgano Ejecutivo, según informó su presidente, el diputado Jorge Bloise.

El anuncio se da luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, incluyera las reformas educativas entre sus prioridades nacionales durante su mensaje al país del pasado 2 de enero, lo que, según Bloise, acelera y fortalece un esfuerzo que desde la Asamblea ya se venía gestando desde finales de 2025.

De acuerdo con el diputado, la Comisión de Educación instalará desde este viernes mesas de trabajo y un ciclo de conferencias con expertos nacionales e internacionales, con el objetivo de construir un diagnóstico integral de la Ley 47 de 1946 y sentar las bases para una nueva legislación acorde con las necesidades actuales del país.

Las primeras conferencias se realizarán este viernes a partir de las 7:30 a.m. en el Parlatino, en Amador, con entrada libre, y contarán con la participación de especialistas internacionales, exministros de Educación y representantes de organismos vinculados a evaluaciones educativas como PISA y el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (SUMA).

Posteriormente, se instalarán mesas de discusión en la Asamblea Nacional con la participación de ocho sectores, entre ellos el Ministerio de Educación, gremios docentes, trabajadores organizados, estudiantes, padres de familia, sector privado, rectores universitarios y representantes del sector académico. Estas mesas abordarán ejes temáticos como gobernanza del sistema educativo, currículo, formación docente y educación superior.

Bloise explicó que la actual ley educativa, vigente desde 1946, requiere cambios estructurales profundos, especialmente en materia administrativa y de descentralización. Señaló que la excesiva burocracia y centralización del Ministerio de Educación afectan directamente el funcionamiento de las escuelas y la capacidad de respuesta a problemas básicos de infraestructura.

“El sistema educativo necesita transformaciones que respondan a los tiempos actuales. No se trata solo de ajustes curriculares, sino de una reforma estructural que permita mayor autonomía y eficiencia”, sostuvo.

Una vez se cuente con la propuesta formal del Ejecutivo y con el documento de consensos elaborado por la comisión legislativa, se iniciará una gira nacional para recoger aportes ciudadanos en todas las regiones del país.

Bloise adelantó que la Comisión de Educación fue convocada por el Ministerio de Educación a una primera reunión de coordinación el próximo 22 de enero, en la que se espera intercambiar hojas de ruta y explorar mecanismos de articulación entre ambos órganos del Estado, respetando sus competencias constitucionales.

El objetivo final, subrayó, es lograr una nueva ley de educación que establezca una política de Estado, y no de gobierno, que trascienda los periodos quinquenales y permita atender problemas estructurales como la exclusión educativa, la infraestructura escolar, la alimentación, el transporte estudiantil y la formación docente.