Reforma Educativa: Asamblea Nacional inicia su hoja de ruta; creará mesas técnicas

Panamá/Seis mesas de trabajo, seis ejes temáticos y ocho sectores con voz y voto plantearán las propuestas que la Asamblea Nacional incluiría en la reforma educativa, la cual se prevé discutir este año en ese órgano del Estado.

Así lo dio a conocer este lunes 19 de enero el presidente de la Comisión de Educación, el diputado Jorge Bloise, quien explicó que entre los temas a abordar estarán la gobernanza, la calidad educativa y la equidad, la formación docente, el financiamiento y la gestión enfocada en la descentralización educativa, así como la educación superior y técnica.

“Tenemos una ruta muy clara establecida para este proceso de reforma. Primero, con mesas de trabajo que, durante seis sesiones en la Asamblea Nacional, reunirán a ocho sectores, donde cada uno tendrá voz y voto para decidir propuestas consensuadas en seis ejes temáticos”, señaló el diputado.

Los sectores que serán convocados son el Ministerio de Educación (Meduca), los gremios docentes, un representante de los estudiantes a nivel nacional, representantes de los padres de familia, rectores de universidades oficiales y particulares, la empresa privada —representada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep)— y los trabajadores, a través del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato).

El diputado indicó que en las seis reuniones se presentarán mociones por consenso, a la espera de la propuesta de ley que provenga del Órgano Ejecutivo, el cual también ha manifestado su intención de realizar cambios a la Ley Orgánica de Educación.

Asimismo, aclaró que el proceso que llevarán adelante las mesas de trabajo será independiente del que desarrolla el Ejecutivo a través del Meduca.

Además, se informó que este viernes iniciará un ciclo de conferencias a partir de las 7:00 a.m. en el Parlamento Latinoamericano.

Con información de María De Gracia.