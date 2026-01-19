Irma Hernández: Salida de Revisalud se logró por 'no ceder ante presiones'

La jefa de la comuna aseguró que a partir de la fecha el municipio se reinventará para seguir brindando el apoyo en el manejo de la basura a todos los residentes y sobre todo en lo que señaló como “lo más importante”, siendo este el cambio cultural del distrito para transformar la forma en que los residentes disponen de los desechos sólidos.

Panamá/Tras la salida de la empresa Revisalud este domingo 18 de enero, que permaneció en el distrito de San Miguelito durante 25 años como empresa recolectora de desechos sólidos, brindando un servicio criticado por muchos residentes, la alcaldesa Irma Hernández celebró este logro de su administración, afirmando que fue una concesión que le hizo “mucho daño” al distrito.

“Eso es gracias a no ceder ante presiones”, afirmó Hernández, en referencia a la salida de Revisalud y a las intenciones que tuvo la empresa de mantener la concesión durante más años.

A partir de este lunes 19 de enero, la recolección de basura en el distrito pasará a estar a cargo de la Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario (AAUD) “el tiempo que sea necesario”, según lo ha dicho el director de la institución.

La medida fue aprobada mediante resolución en Consejo de Gabinete, y se determinó al menos tres días antes de que la Contraloría de la República informara que no refrendó los tres contratos que había gestionado el Municipio de San Miguelito para la recolección temporal de desechos, mientras avanzaba la licitación de la nueva concesión.

A pesar de que la decisión se aprobó el pasado 13 de enero, la alcaldesa aseguró que a la fecha la AAUD no le ha entregado un plan concreto de coordinación para la recolección de desechos.

“La meta sigue siendo la misma, trabajar por un San Miguelito más limpio y más bonito”, acotó Hernández a pesar de que la facultad ha recaído sobre la AAUD por mandato presidencial.

Sin embargo, explicó que el domingo 18 de enero le entregó un plan integral que contempla la información de todos los sectores del distrito, afirmando que no se trata de “recoger por recoger”.

“Solicitamos la implementación a la Autoridad de Aseo de algo que sí está estructurado, no un mensaje de WhatsApp, sino un plan concreto, en el que están claros cuáles son los roles. Usted se encarga de la recolección; ahora, ¿cuál va a ser el papel de las juntas comunales y de la Alcaldía de San Miguelito?”, instó.

La jefa de la comuna aseguró que a partir de la fecha el municipio se reinventará para seguir brindando el apoyo en el manejo de la basura a todos los residentes y sobre todo en lo que señaló como “lo más importante”, siendo este el cambio cultural del distrito para transformar la forma en que los residentes disponen de los desechos sólidos.

Información en desarrollo.