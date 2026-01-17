AAUD reemplaza canastas de basura en el distrito de San Miguelito

A partir de este lunes 19 de enero, la AAUD asumirá formalmente la recolección de basura en San Miguelito, tras una decisión del Consejo de Gabinete, sin que se haya establecido una fecha de finalización del servicio.

El director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, acudió al sector de Mano de Piedra, en el distrito de San Miguelito, donde se realizó el reemplazo de las cajas de recolección de basura que anteriormente pertenecían a la empresa Revisalud.

Según explicó Moreno, en esta comunidad Revisalud mantenía 30 cajas de recolección, las cuales serán sustituidas por 50 nuevas cajas, incluyendo puntos donde anteriormente no existían recipientes para la disposición de desechos. Adelantó que el próximo lunes se informará a la comunidad sobre los horarios de recolección, al tiempo que precisó que las cajas colocadas son alquiladas.

El funcionario reiteró que la AAUD asumirá la recolección de basura en San Miguelito el tiempo que sea necesario y descartó de manera categórica la posibilidad de una adenda contractual con Revisalud.

Ya tenemos el plan completamente definido y lo daremos a conocer en los próximos días. El lunes distribuiremos en los medios las rutas y frecuencias”, señaló Moreno.

Añadió que, pese a los esfuerzos de limpieza en algunas áreas, como Felipillo, se enfrenta a la falta de apoyo de la comunidad. Explicó que, aunque las cuadrillas dejan los sectores limpios, al día siguiente vuelve a acumularse la basura, fenómeno que describió como el surgimiento de un “pataconcito”.

Moreno aseguró que la recolección en la ciudad capital no se verá afectada y adelantó que en San Miguelito se desarrollarán operativos especiales para la recolección de enseres.

Por su parte, el secretario de Metas, José Ramón Icaza, indicó que se lleva a cabo un trabajo interinstitucional para enfrentar la crisis de la basura en el distrito. “Vamos a ampliar el número de cajas para ordenar progresivamente la disposición de los desechos”, afirmó.

Icaza detalló que el costo de la recolección durante los primeros 17 días de enero supera los 700 mil dólares, por lo que se trabaja en un presupuesto que garantice los recursos necesarios para que la AAUD continúe prestando el servicio.

La medida ha generado polémica y acusaciones de trasfondo político entre la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, y miembros del Ejecutivo, entre ellos el contralor Anel “Bolo” Flores y el presidente José Raúl Mulino. En ese contexto, Hernández presentó un recurso de nulidad contra la resolución de la AAUD ante la Corte Suprema de Justicia.

Con información de Jamy Rivas