Fondos de la tasa de aseo en San Miguelito no irán al Municipio, afirma Mulino

"Yo no sé a qué interés se refiere la señora esta ¿Qué interes puede tener la Autoridad de Aseo de recoger la basura?", respondió el presidente José Raúl Mulino a los cuestionamientos sobre la polémica surgida con el Municipio de San Miguelito luego que se publicara en Gaceta Oficial una resolución informando que la AAUD sería la encargada de la recolección.

Al mismo tiempo, Mulino señaló que los fondos que entregaba Ensa producto de la tasa de aseo ya no irá al Municipio de San Miguelito porque "no es verdad que le vamos a dar la plata a la alcaldesa y nos vamos a quedar nosotros con la basura".

Aseguró que se están haciendo 'esfuerzos tremendos' para cumplir con el pago a los trabajadores de Revisalud, y además el Estado está haciendo un plan alterno para pagar prestaciones que suma cerca de $1.5 millones.

Ahí no hay negociado de nada. El interés es recoger la basura al pueblo de San Miguelito y que no vengan a tratar de tirar cortina de humo. Ahí hay gente que sí estaba interesada en hacer negocitos con la basura, bueno ahora lo hará la Autoridad de Aseo", expresó.

Ante estas declaraciones, la alcaldesa Hernández respondió en la red social X: "Me preocupa que ni siquiera tengan claro cómo se manejaba la tasa de aseo ni a dónde se destinaban esos fondos. Esa tasa nunca ingresó a la Alcaldía de San Miguelito; siempre fue transferida directamente a Revisalud. Esto evidencia un preocupante desconocimiento e improvisación".

El Gobierno Nacional defendió la intervención de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) en el distrito de San Miguelito, asegurando que la medida permitió contener una crisis de acumulación de desechos que amenazaba con convertirse en un problema de salud pública.

El mandatario indicó que la decisión se adoptó con base en el artículo 235 de la Constitución y en lo establecido en la ley que rige la Autoridad de Aseo, normas que facultan al Estado a intervenir en los municipios cuando se presentan problemas de orden público que afectan directamente a la población.

Mientras que Ovil Moreno, director de la AAUD, dijo que al momento de iniciar la intervención se encontraron excedentes históricos de basura, descritos como una situación sin precedentes. No obstante, tras 14 días consecutivos de operativos, se reporta que el distrito se encuentra bajo control, con la recolección diaria garantizada.

La entidad informó que más de 250 puntos críticos, conocidos como pataconcitos, han sido atendidos en su totalidad, y que hasta la fecha se han recogido más de 3,500 toneladas de desechos que permanecían acumuladas desde hacía meses.

Durante los trabajos, también se detectaron más de 40 puntos con daños en tuberías de agua potable, situación que motivó la coordinación con el Idaan, entidad que desplegó cuadrillas para atender las afectaciones. De estos puntos, más de 25 ya han sido reparados, según el balance oficial.

Las autoridades reiteraron que a partir del próximo lunes se mantendrá la continuidad del servicio, con el objetivo de corregir años de deficiencias en la recolección de basura en el distrito, donde residen más de 280 mil personas.

Finalmente, se destacó que la intervención respondió a la necesidad de proteger la salud pública y garantizar condiciones adecuadas de salubridad para los residentes de San Miguelito, al tiempo que se reafirmó el compromiso de mantener los operativos activos en beneficio de la comunidad.