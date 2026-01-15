Concejo de San Miguelito respalda medidas para enfrentar la crisis de la basura

Los miembros del Concejo que participaron de la conferencia de prensa aseguraron que tienen más de un año abordando los referente a la recolección de desechos.

Los miembros del Concejo Municipal de San Miguelito manifestaron su respaldo a las decisiones adoptadas para enfrentar la crisis en la recolección de basura en el distrito, luego de las polémicas declaraciones registradas este miércoles entre la alcaldesa Irma Hernández y el contralor Anel “Bolo” Flores, tras conocerse que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) continuará prestando el servicio a partir del 19 de enero.

El presidente del Concejo, Juan Barsallo, señaló que el tema de la basura ha sido una prioridad permanente para este órgano municipal. Indicó que, tras el anuncio de la AAUD, han solicitado una reunión formal para conocer en detalle el plan y la estrategia que se implementará, con el objetivo de verificar que el servicio se brinde de la mejor manera posible.

Barsallo recordó que, mediante el Acuerdo Municipal 73 del 16 de julio de 2024, se ratificó el Acuerdo 72 del 26 de julio de 2023, el cual autoriza a la alcaldesa a explorar distintas alternativas con empresas para encontrar una solución al manejo y recolección de los desechos sólidos en el distrito.

No obstante, aclaró que el Concejo no toma decisiones administrativas, ya que su función se limita a aprobar o rechazar las propuestas que se presenten.

“Buscar soluciones para el distrito de San Miguelito es la responsabilidad de este Concejo”, afirmó.

Por su parte, el vicepresidente del Concejo Municipal de San Miguelito, Iván Cheribín, aseguró que no se está improvisando en la toma de decisiones, pero subrayó que la responsabilidad del Concejo es garantizar seguridad, salud y paz social en el distrito. En ese sentido, indicó que su postura es responder a la resolución emitida por el Gobierno.

Cheribín agregó que desde hace un año el Concejo ha mantenido acercamientos con las autoridades para buscar soluciones al problema de la recolección de basura.

“A nosotros también nos tomó por sorpresa esta resolución, al igual que al resto del país, pero eso no significa que debamos rechazar una oportunidad para darle solución a nuestra gente”, afirmó.

El vicepresidente del Concejo también señaló que no se están tomando en cuenta las funciones que le corresponden a este órgano municipal, cuya labor es aprobar o rechazar los acuerdos y velar por el buen funcionamiento de todo el engranaje institucional.

“Estamos aquí para tender puentes y buscar alternativas para nuestra gente”, expresó.

Añadió que la decisión del Órgano Ejecutivo, en parte, favorece la situación que enfrenta el distrito y que debe abordarse de manera responsable. Recalcó, además, que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) ingresó a San Miguelito el 1 de enero, con el respaldo de todos los representantes, aunque, según dijo, no se ha reconocido el trabajo que se viene realizando.

Sheyla Grajales, por su parte, afirmó que la AAUD ha cumplido con la recolección; incluso, el lunes pasado se reunieron con el director Ovil Moreno, donde le ofrecieron equipos para trabajar de la mano con ellos. Añadió que trabajarán de la mano con la autoridad que esté dispuesta a hacer la recolección.