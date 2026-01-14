Ordenan secuestro de cuentas y bienes de Revisalud por incumplir acuerdo para pago de liquidaciones por $1.5 millones

Ante el riesgo de que los trabajadores queden sin salario, el Gobierno Nacional, por instrucción del presidente de la República, José Raúl Mulino, evalúa alternativas para garantizar el pago, incluso mediante apoyo de la banca estatal, mientras se resuelve la situación financiera de la empresa.

Ciudad de Panamá/El panorama continúa siendo incierto para los trabajadores de la empresa Revisalud, encargada del servicio de recolección de desechos en el distrito de San Miguelito, luego de que la compañía incumpliera con el acuerdo de consignación de fondos destinada al pago de prestaciones laborales.

Y es que el pasado lunes, Revisalud sostuvo una reunión con los trabajadores y con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en la que se comprometió a realizar una consignación de aproximadamente 1.5 millones de dólares este martes 13 de enero, a las 12:00 del mediodía. Sin embargo, dicho depósito nunca se concretó, a pesar de que en un comunicado la empresa aseguró que contaban "con la disposición y los recursos para honrar cada uno de los compromisos adquiridos con sus colaboradores, tal como lo hemos hecho durante las últimas dos décadas".

Ante esta situación, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jacqueline Muñoz, se apersonó este miércoles a las instalaciones de la empresa para conocer qué ocurrió con los fondos comprometidos, pero se llevó la sorpresa de que en las instalaciones no se encontraba a ningún directivo que pudiera dar respuesta sobre el incumplimiento.

El secuestro

La titular de Trabajo y Desarrollo Laboral reveló que incluso la empresa le solicitó una reunión alrededor de las 2:00 p.m. del martes para buscar otro mecanismo porque no tenían los fondos, sin embargo, la respuesta que ella les dio fue: "No tengo un método para tener una reunión con ustedes, lo que necesito es que ustedes le honren el pago a los trabajadores y digan cómo lo van a hacer".

Frente a esta serie de dificultades para el pago de liquidaciones, el sindicato había presentado una solicitud de secuestro preventivo, medida que fue ejecutada este miércoles, lo que permitió la retención de cuentas bancarias, bienes y cuentas por cobrar de la empresa, con el objetivo de garantizar el pago de las prestaciones laborales adeudadas.

La ministra detalló que varios bancos ya han efectuado las retenciones correspondientes y que ahora se iniciarán los trámites legales para que los trabajadores puedan recibir las prestaciones acumuladas por años de servicio. No obstante, aclaró que este secuestro no contempla el pago de la quincena correspondiente al 15 de enero.

Según Muñoz, el monto total adeudado, que incluye las prestaciones y la quincena pendiente, asciende a aproximadamente 1 millón 520 mil dólares, y lo mínimo que esperaban era "que la empresa presentara una carta de compromiso con el slip de depósito, y los trabajadores iban a comprender que no iban a ser efectivos en su momento, pero ni eso nos manifestaron, y nosotros tenemos que garantizar que los trabajadores tengan su dinero".

Respuesta del gobierno

Ante el riesgo de que los trabajadores queden sin salario, el Gobierno Nacional, por instrucción del presidente de la República, José Raúl Mulino, evalúa alternativas para garantizar el pago, incluso mediante apoyo de la banca estatal, mientras se resuelve la situación financiera de la empresa.

La ministra también recordó que, para evitar una crisis sanitaria, el Estado asumirá temporalmente el servicio de recolección de basura en el distrito de San Miguelito y se buscará que los trabajadores afectados sean tomados en cuenta para continuar prestando el servicio.

"Por eso se ejecutó el secuestro, este tema garantiza que los bienes y las cuentas queden con sus dineros para poder garantizar que los trabajadores reciban lo que se merecen y que no pase lo que pasó en el pasado [con la empresa Urbalia]", afirmó Muñoz.

Posición de los trabajadores

Marcos Allen, secretario general de la Federación Sindical Independientes, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que no se pague la quincena de este jueves, y advirtieron que, de no recibir el salario, se mantendrán apostados en las afueras de la empresa, impidiendo el ingreso y salida de personal administrativo.

"Nadie entra y nadie sale", advirtió Allen, como parte de las medidas que tomarán.

Los trabajadores señalaron que llevan años reclamando el pago de sus prestaciones y temen que se repita un escenario similar al ocurrido en el pasado con la empresa Urbalia, donde los empleados quedaron desamparados.

Por su parte, Yenny Carrión, secretaria de Defensa de los trabajadores de Revisalud, aseguró que la lucha que hoy mantienen no es nueva y se arrastra desde 2023, cuando empezaron a denunciar las condiciones precarias dentro de la empresa y el deterioro del servicio en el distrito.

Según explicó, solo después de múltiples denuncias públicas y formales las autoridades comenzaron a poner atención a la situación de Revisalud, cuya concesión con el municipio de San Miguelito vence este próximo 18 de enero. A pocos días de esa fecha, más de 250 trabajadores, incluyendo personal de la subcontratista Serviaseo, siguen sin certeza sobre el pago completo de sus liquidaciones.

Carrión confirmó que la empresa planteó pagar solo la mitad de lo adeudado el 20 de enero, y dividir el resto en dos pagos adicionales el 20 de febrero y el 20 de marzo. Una propuesta que los trabajadores rechazan.

"Nosotros no podemos aceptar eso. Ya estaríamos cesantes y no sabemos ni dónde encontrar a la empresa después del 18”, afirmó.

El Ministerio de Trabajo reiteró que se mantendrá vigilante del proceso y espera que, a más tardar este viernes, la empresa establezca comunicación formal para definir cómo cumplirá con sus obligaciones laborales.

A 3 días de concretarse la fecha de finalización del contrato de concesión que duró 25 años con la empresa Revisalud, más de 250 trabajadores, incluyendo personal de la subcontratista Serviaseo, siguen sin certeza sobre el pago completo de sus liquidaciones hasta el cierre de esta nota.

Información de Yamy Rivas

