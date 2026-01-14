Recibió llamada del Contralor: Irma Hernández desconocía decisión del Gobierno y pide derogar la resolución sobre recolección de desechos

Recalcó que las tres empresas contratadas para prestar el servicio a partir del 19 de enero fueron aprobadas por el Consejo Económico Nacional, instancia que forma parte del gobierno y en la que participa la Contraloría.

La alcaldesa Irma Hernández, en conferencia de prensa la mañana de este miércoles 14 de enero, reaccionó al anuncio realizado por el director de la Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario (AAUD) junto al ministro de Salud, quienes informaron que continuarían con la recolección del servicio en el distrito de San Miguelito, una decisión que aseguró desconocer.

“Anoche, al igual que todos ustedes, me enteré de que el Gobierno Nacional decidió centralizar otro servicio municipal, la recolección de los residuos. Solamente un video en redes sociales y la resolución publicada en Gaceta fueron la única comunicación”, expresó Hernández.

Sobre la contratación de las tres empresas que iniciarían el servicio el 19 de enero y el refrendo de estos contratos, Hernández fue tajante al señalar que, durante el proceso de licitación realizado en diciembre, “recibí una llamada del contralor solicitando una reunión con la dueña de Revisalud”, lo que, según indicó, abre cuestionamientos sobre la ética, el debido proceso, la posible existencia de intereses intermedios y las razones por las que los contratos aún no han sido refrendados.

No voy a permitir que se use la principal necesidad del distrito de San Miguelito para que se beneficie a una empresa, los únicos beneficiarios tienen que ser nuestros vecinos. Solicito al presidente de la República que se derogue la resolución publicada hoy y se refrenden los contratos", enfatizó.

Continuó señalando que la Constitución establece que el servicio de recolección debe estar en manos municipales, por lo que reiteró el llamado a permitir que sea la Alcaldía la que se encargue de ejecutar el trabajo que le corresponde, tal como ya ha sido planificado y comunicado.

“Ya San Miguelito está haciendo el trabajo y San Miguelito hoy merece respeto”, enfatizó.

Recalcó que las tres empresas contratadas para prestar el servicio a partir del 19 de enero fueron aprobadas por el Consejo Económico Nacional, instancia que forma parte del Gobierno y en la que participa la Contraloría, y que solo falta el refrendo. Añadió que el apoyo solicitado a la AAUD no contemplaba la cobranza de la tasa de aseo.

Hernández precisó que la llamada del contralor Anel ‘Bolo’ Flores se produjo el 4 de diciembre, con el fin de solicitar una reunión con la dueña de Revisalud para escuchar sus consideraciones.

Asimismo, cuestionó las intenciones de la AAUD y se preguntó cómo planean cobrar la tasa de aseo, cuáles serían las rutas de recolección, qué equipos se alquilarán y a qué empresas se recurrirá en los próximos cinco días, poniendo en duda la capacidad operativa de la entidad gubernamental, al señalar que al equipo de la Alcaldía le tomó más de un año completar la planificación.

Sobre las empresas contratadas, Hernández extendió la preocupación porque ya han invertido en alquiler de equipos, compra de uniformes, alquiler de terrenos para los camiones, rótulos y demás porque ya contaban con la aprobación del Consejo Económico Nacional.

En caso de que no se solucione la situación, la alcaldesa ha dicho que la responsable es la AAUD. Añadió que están analizando el escenario con su equipo legal.