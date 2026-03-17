Aduanas retiene mercancía sin documentación en operativos en Bocas del Toro y Colón

Debido a que todas las mercancías retenidas carecían de documentación que comprobara su legal ingreso y tenencia en el territorio fiscal, se procedió a emitir boletas de comparendo a los responsables.

Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) realizaron dos operativos en distintos puntos del país, que dejaron como resultado la retención de mercancías presuntamente ingresadas al territorio fiscal sin la documentación correspondiente.

En la provincia de Bocas del Toro, específicamente en el distrito de Changuinola, a la altura del puesto de control de Milla 21, las autoridades procedieron a verificar tres vehículos.

Durante la inspección se encontró en su interior licor variado y un televisor, sin que los conductores presentaran facturas o documentos que acreditaran la legal tenencia de los artículos.

De manera paralela, en la provincia de Colón, en el área de Villa del Caribe, los inspectores retuvieron un vehículo particular conducido por un ciudadano panameño. En el automóvil se transportaban 20 cajas de licor variado, igualmente sin la documentación que respaldara su procedencia o ingreso legal al país.

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La DPFA informó que estas acciones se desarrollan en cumplimiento del Artículo 1285 del Código Fiscal, el cual faculta a la Autoridad Nacional de Aduanas a inspeccionar vehículos privados cuando existan indicios de presunto contrabando.

Debido a que todas las mercancías retenidas carecían de documentación que comprobara su legal ingreso y tenencia en el territorio fiscal, se procedió a emitir boletas de comparendo a los responsables.

Los involucrados deberán continuar con los trámites correspondientes ante las autoridades aduaneras para definir su situación.