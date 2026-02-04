Aduanas incauta mercancía valorada en $15 mil en Chiriquí

El operativo se concentró en la vía conocida como la recta de Gariche, un punto estratégico para el tránsito de mercancías en la provincia chiricana.

David, Chiriquí/En el marco de la estrategia de seguridad “Carnaval Sin Contrabando”, inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) lograron interceptar un importante cargamento de mercancía presuntamente falsificada que pretendía ser comercializada durante las festividades.

Tras una operación de inteligencia y seguimiento, las unidades aduaneras lograron el decomiso de 400 pares de chancletas de una marca reconocida a nivel mundial.

El operativo se concentró en la vía conocida como la recta de Gariche, un punto estratégico para el tránsito de mercancías en la provincia chiricana.

La acción se activó cuando los inspectores interceptaron un vehículo tipo pick-up. Al momento de la revisión física, se descubrió que el transporte cargaba múltiples cajas con calzado que no contaba con la documentación legal correspondiente que acreditara su origen o autenticidad.

Según el informe oficial de las autoridades, el valor de la mercancía incautada se estima en $15 mil dólares, lo que representa un golpe significativo al comercio ilícito en la región.

La DPFA enfatizó que estas acciones buscan proteger tanto a los consumidores de adquirir productos de dudosa calidad como a los comerciantes legítimos que operan bajo el marco de la ley.