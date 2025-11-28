Incautan mercancía falsificada valorada en $400 mil oculta en camiones que transportaban afrecho de arroz.

Durante la inspección se realizó el hallazgo de 127 bultos que contenían zapatillas y chancletas de marcas presuntamente falsificadas, mercancía que se encontraba oculta dentro y debajo de los sacos de afrecho, con el aparente propósito de evadir los controles de verificación.

La Chorrera, Panamá Oeste/Al menos dos camiones que se dirigían hacia la provincia de Chiriquí y que declaraban transportar sacos de afrecho de arroz fueron decomisados este viernes en el distrito de La Chorrera.

A través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Policía Nacional indicó que los agentes detectaron posibles inconsistencias en la carga, por lo que, en coordinación con la Fiscalía de Crimen Organizado, se realizaron diligencias de allanamiento en ambos vehículos.

Durante la inspección se realizó el hallazgo de 127 bultos que contenían zapatillas y chancletas de marcas presuntamente falsificadas, mercancía que se encontraba oculta dentro y debajo de los sacos de afrecho, con el aparente propósito de evadir los controles de verificación.

Según estimaciones preliminares, el valor de la mercancía incautada asciende a unos 400 mil dólares. La institución señaló que los indicios fueron remitidos a las autoridades judiciales competentes, que ahora adelantan las investigaciones para determinar la ruta, procedencia y responsables del cargamento ilícito.