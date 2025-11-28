'Todo se hizo en el marco de la legalidad': Ministro Ábrego defiende transparencia en la licitación de uniformes policiales

Sobre la licitación para la compra de botas y uniformes para los estamentos de seguridad, el ministro defendió la legalidad del proceso y rechazó los señalamientos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, se refirió este viernes a las acciones operativas que ejecutan los estamentos de seguridad y al reciente proceso de compra de uniformes, luego de los cuestionamientos surgidos en torno a la licitación.

“Todo se hizo en el marco de la legalidad. Todo está aprobado, que se hizo a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas y siguiendo los lineamientos establecidos precisamente y que norman todo este tipo de actividad”, aseguró. Por medio de la licitación, se busca adquirir 32 mil uniformes (camisa y pantalón) y 17,500 botas tácticas para hombre, por un valor estimado de $6.9 millones, la cual había sido suspendida en un principio para el mes de octubre.

En declaraciones previamente realizadas, el titular del Minseg había explicado que el proceso había sido detenido en un principio por recomendaciones del presidente de la República, José Raúl Mulino. Ábrego indicó en su momento que la decisión respondió a motivos presupuestarios, y que todas las actuaciones se realizaron conforme a los procedimientos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Pese a ello, la iniciativa no fue cancelada, sino que el proceso se reactivó un mes más tarde mediante una nueva convocatoria. El acto público se estableció para el pasado 19 de noviembre, fecha en la que podían participar todos los proveedores interesados.

De igual forma, Ábrego señaló que los agentes mantienen un reforzamiento constante en las zonas consideradas sensitivas, así como en centros penitenciarios, donde —según indicó— se realizan operativos diarios que han permitido el decomiso de celulares, armas punzocortantes y otros artículos prohibidos.

"La Policía Nacional, los departamentos de seguridad siguen redoblando esfuerzo; diariamente se hacen operativos no solamente en los barrios y lugares donde tenemos identificadas las pandillas, sino incluso en las cárceles, donde a diario (...) los resultados de las operaciones nuestras, en la gran cantidad de celulares y otro tipo de incluso armas filocortantes y demás que se decomisan cada vez que vamos a estos sitios", detalló.

El ministro también se refirió al aumento de hurtos y robos reportados en la provincia de Chiriquí, un tema que, dijo, ha sido motivo de reuniones recientes con la Policía. De acuerdo con Ábrego, se está reforzando con más agentes, más vehículos y motocicletas para fortalecer la prevención en el interior del país.

Con información de Demetrio Ábrego