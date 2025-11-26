'Otro gol olímpico': Diputado Vega denunciará licitación de compra de uniformes de la Policía Nacional por más de $6 millones

Según Vega, la contratación se manejó inicialmente como una cotización en línea, pese a que este tipo de trámite solo permite compras de hasta $10 mil , muy lejos del monto final.

El anuncio del Ministerio de Seguridad de continuar con el proceso de adjudicación para la compra por más de $6.9 millones en uniformes e implementos para la Policía Nacional reactivó las críticas que habían surgido semanas atrás, incluso después de que el presidente José Raúl Mulino ordenara suspender la adquisición por urgencia notoria.

Uno de los principales cuestionamientos proviene del diputado Jhonathan Vega, quien desde el inicio advirtió inconsistencias en la forma en que se estaba estructurando el contrato y aseguró que, una vez retorne a Panamá, "vamos a presentar la denuncia formal sobre esta licitación pública que, la verdad, carece de cero transparencia".

Vega afirmó que persisten las malas prácticas dentro del sistema de compras públicas y señaló que el costo del proyecto estaría sobredimensionado. Explicó que se reunió con empresas del sector, las cuales aseguraron que podían ejecutar el mismo suministro con montos considerablemente menores.

El diputado destacó que una de estas empresas le expuso que con $4 millones podía generar una utilidad razonable, mientras que el contrato se adjudicaría por más de $6.9 millones, lo que para él representa un sobrecosto evidente. A su juicio, el proceso apunta a un favorecimiento. “Otra vez el Ministerio de Seguridad nos mete un gol olímpico”, dijo.

Según Vega, la contratación se manejó inicialmente como una cotización en línea, pese a que este tipo de trámite solo permite compras de hasta $10 mil, muy lejos del monto final.

Criticó también que la evaluación técnica y administrativa haya dejado como única empresa habilitada a la firma que ya había sido favorecida previamente. Para él, esto evidencia que el resultado estaba definido desde el inicio.

Además, cuestionó que la fianza para impugnaciones —entre 10% y 15% del valor del contrato— exija alrededor de $750 mil, lo que dificulta que otras empresas puedan apelar ante el Tribunal de Contrataciones Públicas.

"¡Juegan con el sistema! La contratación de este tipo de licitación pública está mal.

El diputado adelantó que promoverá acciones para investigar a quienes participaron en la revisión y adjudicación del acto público a Max Gear Inc. Sostuvo que existen “deficiencias claras” en el proceso y que presentará una denuncia formal una vez regrese al país, pues actualmente se encuentra en una visita oficial a Taiwán.

“Estamos convencidos de que hay una deficiencia en la forma que licitaron este proyecto y lo vamos a demostrar”, aseguró.

Vega reiteró que, como diputado y como panameño, considera necesario fiscalizar el uso de los fondos del Estado para evitar contrataciones diseñadas para beneficiar a un solo proveedor.

El proceso de compra continuará según lo anunciado por el Ministerio de Seguridad, mientras avanzan las revisiones y posibles acciones legales que buscará presentar el diputado.

