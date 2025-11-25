Nueva Policlínica de David abre este miércoles; Ulaps operará parcialmente hasta el 27 de noviembre

Las autoridades pidieron comprensión a la población ante los inconvenientes temporales que pueda generar la mudanza.

Chiriquí, David/La Caja de Seguro Social (CSS) anunció ajustes temporales en la prestación de servicios de la Ulaps Nuevo Vedado, en David, debido al proceso de mudanza hacia la nueva Policlínica de David, ubicada en la comunidad de Alto Verde.

Según informó la entidad, este martes 25 de noviembre la atención se brindó con normalidad para los pacientes que tengan citas en las especialidades de Medicina Interna, Geriatría y Dermatología en las instalaciones actuales de la Ulaps.

Además, la CSS confirmó que la entrega de medicamentos y los resultados de laboratorio continuarán realizándose en la Ulaps Nuevo Vedado, junto al almacén 123 en Calle 2, hasta el jueves 27 de noviembre.

El traslado del equipo médico se completará el miércoles 26 de noviembre, fecha en la que la nueva Policlínica de David comenzará a operar en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., ofreciendo atención tanto a pacientes con citas programadas como a quienes gestionen nuevas consultas.

Las autoridades pidieron comprensión a la población ante los inconvenientes temporales que pueda generar la mudanza, y reiteraron que este cambio busca mejorar la calidad del servicio y ofrecer mayor comodidad a los usuarios.