Alcaldía de Panamá inicia recuperación de playita en Casco Antiguo
Con el objetivo de recuperar espacios públicos y promover el turismo interno, este jueves se llevó a cabo una jornada de limpieza conjunta en una de las llamadas “playitas” del centro de la ciudad, con la participación de la Alcaldía de Panamá y estamentos de seguridad.
Se trata de un proyecto impulsado por el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, quien en días recientes ha promovido el uso de este espacio como una alternativa recreativa tanto para panameños como para turistas, además de un punto para fomentar el emprendimiento local