Policía ofrece casi $400mil en recompensas para ubicar a 33 personas vinculadas a pandillerismo y crimen organizado

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional ofrece casi 400 mil dólares en recompensas para ubicar a 33 personas vinculadas a los delitos de pandillerismo y crimen organizado.

Las personas incluidas en este listado forman parte de grupos delincuenciales responsables de enfrentamientos en las calles por el control territorial, relacionados con actividades de narcotráfico y microtráfico.

Los montos más altos de la recompensa son para:

Carlos Roberto Aguilar Becerra, alias Roberth, recompensa de 100 mil dólares. Buscado por delincuencia organizada.

Buscado por delincuencia organizada. Franklin Ariel Acevedo Zúñiga, alias Franklin, recompensa de 75 mil dólares. Buscado por delincuencia organizada.

Buscado por delincuencia organizada. Eduardo Felix Robinson, alias Bubu, recompensa de 30 mil dólares. Buscado por pandillerismo

Buscado por pandillerismo Aris Josúe Quintero, alias Aris, recompensa de 20 mil dólares . Buscado por pandillerismo.

. Buscado por pandillerismo. Jean Carlo Valderrama, alias Balin, recompensa de 20 mil dólares. Buscado por pandillerismo.

El monto de 100 mil dólares por Carlos Roberto Aguilar Becerra, alias Roberth, es una de las recompensas más altas dadas por la Policía Nacional para la captura de una persona, superando la de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias Cholo Chorrillo, que fue de 50 mil dólares para el 2021.

Las recompensas de las 33 personas buscadas se dividen de la siguiente forma:

1 persona con recompensa de 100 mil dólares.

1 persona con recompensa de 75 mil dólares.

1 persona con recompensa de 30 mil dólares.

2 personas con recompensa de 20 mil dólares.

8 personas con recompensa de 10 mil dólares.

8 personas con recompensa de 5 mil dólares.

12 personas con recompensa de 2 mil dólares.

La Policía Nacional pide la colaboración ciudadana para la captura de estas personas que aparecen en su lista de más buscados.