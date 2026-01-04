Copa Airlines reiniciará operaciones desde y hacia Maracaibo

Copa Airlines informó que, debido a la apertura del Aeropuerto Internacional La Chinita, a partir del lunes 5 de enero de 2026 reiniciará sus vuelos hacia y desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela.

Para aquellos pasajeros con boletos emitidos hacia y desde la ciudad de Maracaibo que se hayan visto afectados por las cancelaciones, Copa Airlines ofreció un cambio de fecha y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.

"Invitamos a quienes tengan vuelos programados hacia o desde Venezuela, a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la aerolínea", dijo la empresa en un comunicado.