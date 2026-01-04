Capac firma nuevo convenio colectivo con siete sindicatos de la construcción ¿Quiénes son?

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) firmó un nuevo convenio colectivo de trabajo con siente sindicatos de la industria de la construcción para la vigencia 2026-2029. Este acuerdo, formalizado el pasado 2 de enero, surge tras el vencimiento de la convención anterior y la presentación de un pliego de peticiones por parte de una nueva coalición sindical.

Detalles del proceso de negociación

La negociación se llevó a cabo bajo la modalidad de vía directa, contando con la mediación estratégica del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). El proceso se ajustó estrictamente a los mecanismos legales del Código de Trabajo de Panamá, con la participación de una comisión de la Capac integrada por representantes autorizados de las empresas del sector.

Vigencia y sindicatos participantes

El nuevo convenio colectivo tendrá una vigencia de tres años, rigiendo desde el 2 de enero de 2026 hasta el 2 de enero de 2029. Según detalla el comunicado, el acuerdo no solo respeta los derechos adquiridos de los trabajadores, sino que integra ajustes propios de la nueva relación laboral con una contraparte sindical liderada por Sinticopp.

La coalición de sindicatos firmantes incluye a:

Sinticopp (Sindicato líder)

(Sindicato líder) Untraics

Sitracona

Sintracoapa

Sitradeico

Uticap

Utracove

Compromiso con el sector construcción

Con esta firma, la Capac reafirma su trayectoria institucional en la gestión de procesos de negociación colectiva que priorizan el empleo formal y la sostenibilidad empresarial. El gremio destacó que su objetivo principal es mantener un diálogo responsable que asegure condiciones laborales equilibradas y la continuidad de la actividad productiva en la construcción.