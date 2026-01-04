Béisbol Juvenil 2026| Rodrigo Merón: manager de Coclé hace llamado a árbitros para minimizar errores
El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX Rodrigo Merón habló de la victoria de su equipo ante Panamá Metro e hizo un llamado de atención a los árbitros por situaciones puntuales que se dieron en ese partido.
