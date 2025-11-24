Decomisan más de 600 paquetes de droga ocultos en buque que portaba bananos hacia Bélgica

Hasta el momento, no hay personas aprehendidas por este decomiso.

En el marco del Plan Firmeza, a través de la Operación Tormenta, unidades de la Policía Nacional decomisaron 632 paquetes rectangulares que contienen un polvo de color blanco que se presume sea la droga cocaína.

Agentes de la Policía Nacional decomisaron 632 paquetes rectangulares que contienen un polvo de color blanco que se presume se trate de cocaína. La acción policial se llevó a cabo mediante la operación Tormenta, desarrollada en el marco del plan Firmeza.

Estos paquetes con sustancia ilícita fueron ubicada dentro de un contenedor a bordo de un buque que portaba bananos, proveniente de Ecuador en tránsito por Panamá con destino final Bélgica.

La Policía Nacional informó que los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes a fin de profundizar las investigaciones del caso.

Hasta el momento, no hay personas aprehendidas vinculadas a este decomiso.

Le puede interesar también: