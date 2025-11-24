Operación Nafta 2.0 suma tres nuevas aprehensiones por desfalco de casi $1 millón al Banco Nacional

Por esta causa ya se mantienen imputadas 6 personas, 3 de las cuales están bajo detención provisional.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Investigación Judicial (D.I.J.), desarrolló en horas de la madrugada de este 24 de noviembre la operación "Nafta 2.0", mediante la cual se buscaba recuperar nuevos indicios en una investigación que se adelanta por un perjuicio económico al Banco Nacional.

En los allanamientos realizados en el sector Este de Panamá se recuperaron indicios; entre estos, un arma de fuego, y se aprehendieron a 3 personas relacionadas con esta investigación que inició en enero de 2025.

Estas personas son investigadas por la presunta comisión de los delitos contra el orden económico en modalidad de delito financiero y blanqueo de capitales, en perjuicio del Banco Nacional de Panamá.

Según las investigaciones que adelante el Ministerio Público, el hecho consistió en el cambio de 2 cheques falsos girados de una cuenta de esta entidad pública, por montos aproximados de 490 mil cada uno, que ambos suman unos 980 mil. Una vez se hacen efectivos los fondos, se realiza la estratificación de los mismos a través del cambio de cheques a terceras personas, quienes logran cambiar cheques superiores a los 25 mil en efectivo.

Además, se detectó que algunos de los beneficiarios de estos fondos provenientes de cheques falsos, laboran en algunas instituciones estatales. Por hecho ya se mantienen imputadas 6 personas, 3 de las cuales están bajo detención provisional.

