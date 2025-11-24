Tragedia en la Interamericana: joven de 19 años fallece en accidente en David

El auto se volcó y provocó la muerte de la joven; otras tres personas fueron trasladadas a centros hospitalarios en David.

Chiriquí/La víctima número 51 por accidente de tránsito se registró esta mañana en la vía Interamericana, en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

El siniestro se registró cerca del puente vehicular que conduce a los distritos de Dolega y Boquete.

La víctima fue una joven de 19 años que, según los informes preliminares, perdió el control de un vehículo 4x4 color gris, que se volcó y provocó la muerte de la mujer; otras tres personas fueron trasladadas a centros hospitalarios en David.

También le puede interesar: Casos de violencia contra la mujer se atacan desde la raíz educando 'hombres correctos', sugiere abogado

Funcionarios de Accidentología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, junto a personal de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional y del Ministerio Público, efectuaron las labores de inspección ocular, recolección de indicios y levantamiento del cadáver, que fue trasladado a la morgue judicial de David.

Durante este fin de semana se registraron al menos 20 accidentes de tránsito, que dejaron cerca de siete lesionados, dos de ellos de gravedad. El anterior hecho de tránsito se registró en la recta de Gariché, cuando el conductor de un camión se volcó, dejando tres personas heridas, que se mantienen en estado crítico en el hospital.

Otros contenidos que pudieran interesarle: