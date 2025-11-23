Zonificación salarial entrará en debate en la mesa del salario mínimo

Durante un encuentro en Veraguas con sindicatos y trabajadores, donde se abordaron temas de derecho laboral, Muñoz explicó que la mesa tripartita deberá analizar múltiples elementos antes de llegar a conclusiones.

Panamá/La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, confirmó que la próxima revisión del salario mínimo no solo abordará un eventual ajuste para 2025, sino que también incluirá la discusión sobre la zonificación salarial en el país. El tema formará parte de las cuatro jornadas inicialmente aprobadas para este proceso.

Durante un encuentro en Veraguas con sindicatos y trabajadores, donde se abordaron temas de derecho laboral, Muñoz explicó que la mesa tripartita deberá analizar múltiples elementos antes de llegar a conclusiones.

“Todos estos temas estarán en discusión durante las cuatro jornadas acordadas, pero aún no se pueden hacer”, señaló.

La ministra insistió en que cualquier decisión sobre el salario mínimo debe tomarse con responsabilidad técnica y sin poner en riesgo la estabilidad laboral, especialmente de las Mipymes.

“Yo, en tema del salario mínimo, insto a que sea un tema muy responsable, equilibrado y prudente porque las aspiraciones, por ejemplo, de unificar las regiones en todas las actividades económicas, podría ser perjudicial para el trabajador”, advirtió.

Muñoz explicó que una unificación salarial podría provocar impactos no deseados. “Las empresas medianas y pequeñas lo que harían en un momento determinado es hacer desvinculaciones y bajar su fuerza laboral, y lo que queremos es ser prudentes y equilibrados.”

Hasta ahora, la mesa técnica ha aprobado cuatro sesiones, y la segunda se realizará el próximo miércoles. En total, el proceso contemplará nueve semanas de trabajo, con nueve reuniones de seis horas cada una, en las que se evaluará si corresponde o no aplicar un ajuste al salario mínimo para el año 2025.

La ministra reiteró que el objetivo del Gobierno es garantizar un debate serio que tome en cuenta las diferencias regionales, la realidad de los sectores productivos y la necesidad de proteger el empleo en un contexto económico retador.