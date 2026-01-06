Reportan la primera víctima por ahogamiento en Veraguas en 2026

Las autoridades advirtieron que la turbiedad del agua en ríos y quebradas puede ser una señal de crecidas repentinas, producto de lluvias en zonas altas, lo que representa un alto riesgo para quienes ingresan a estos cuerpos de agua.

Santiago, Veraguas/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó el primer caso de persona ahogada en la provincia de Veraguas en lo que va del año 2026. El hecho se registró en el río Corita, ubicado en el distrito de Cañazas, en medio de un periodo de inestabilidad climática que mantiene en alerta a las autoridades.

De acuerdo con los informes preliminares, trabajadores de una finca del sector notaron la ausencia de uno de sus compañeros, por lo que iniciaron labores de búsqueda. Posteriormente, el cuerpo fue hallado dentro de los mismos predios donde la víctima laboraba.

La directora regional de Sinaproc en Veraguas, Yakzabeth Jiménez, reiteró el llamado a la población a extremar las medidas de prevención, especialmente durante esta etapa de transición entre la temporada lluviosa y el verano.

“Compañeros de trabajo del sitio se percataron de su ausencia e iniciaron las labores de búsqueda, dando con el hallazgo de él dentro de los mismos predios de la finca donde laboraba. Es importante reiterarle a la población las medidas de prevención y mantenerlas, ya que nos encontramos en la transición de la época lluviosa al verano y hay que estar pendiente al momento de ingresar a ríos o quebradas”, explicó Jiménez.

Las autoridades advirtieron que la turbiedad del agua en ríos y quebradas puede ser una señal de crecidas repentinas, producto de lluvias en zonas altas, lo que representa un alto riesgo para quienes ingresan a estos cuerpos de agua.

Sinaproc también hizo un llamado a evitar el consumo de bebidas alcohólicas en ríos, playas y senderos, al considerar que esta práctica incrementa la posibilidad de accidentes.

