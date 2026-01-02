Un hombre murió ahogado en el río Dos Bocas de Penonomé

De acuerdo con los informes preliminares, el hallazgo se dio a unos 630 metros del punto donde ocurrió el incidente.

Coclé/Este 2 de enero se registró la primera víctima por ahogamiento en lo que va del inicio de 2026 en la provincia de Coclé. Se trata de un hombre de 74 años de edad que había sido reportado como desaparecido tras ingresar al río Dos Bocas de Penonomé.

Luego de una intensa búsqueda encabezada por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y unidades del Cuerpo de Bomberos de esta región del país, se ubicó el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 74 años. De acuerdo con los informes preliminares, el hallazgo se dio a unos 630 metros del punto donde ocurrió el incidente.

“Aproximadamente dónde fue ubicado, fueron 630 m a lo largo del río, donde se ubicó el cuerpo; lamentablemente, se encontró sin signos vitales en el lugar y se procedió a lo que es el movimiento del cuerpo para entonces seguir con el procedimiento de fiscalía, que es el que corresponde”, indicó Margarita Ducreux, del Cuerpo de Bomberos de Coclé.

A las labores de búsqueda también se sumaron residentes del área, quienes colaboraron junto a las autoridades en un esfuerzo conjunto.

Los familiares del hombre se mostraron visiblemente preocupados tras su desaparición, ocurrida el día anterior alrededor de las 5:30 p.m., cuando una repentina crecida del río provocó que fuera arrastrado por la corriente.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de precaución, especialmente durante la temporada de lluvias, ante el aumento del caudal de ríos y quebradas en distintos puntos del país.

Con información de Nathaly Reyes