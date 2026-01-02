IMA iniciará en febrero venta de carne, pollo y cerdo a precios accesibles en Tiendas del Pueblo

El director de la entidad, Nilo Murillo, explicó que esta iniciativa permitirá que los productos lleguen directamente del productor al consumidor, reduciendo intermediarios y costos.

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir del mes de febrero, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) pondrá en marcha un nuevo proyecto de venta de carne de res, pollo y cerdo en las Tiendas del Pueblo, con el objetivo de garantizar el acceso a proteínas esenciales a precios más bajos para la población.

Así lo confirmó este viernes 2 de enero el director de la entidad, Nilo Murillo, quien explicó que esta iniciativa permitirá que los productos lleguen directamente del productor al consumidor, reduciendo intermediarios y costos.

De acuerdo con Murillo, la venta formal de los productos cárnicos está prevista para iniciar entre el 10 y el 15 de febrero, comenzando en el distrito de San Miguelito. Posteriormente, el programa se ampliará de forma gradual a otras regiones del país, incluyendo ferias agropecuarias y Tiendas del Pueblo en distintas provincias.

El director del IMA destacó que esta medida busca fortalecer la seguridad alimentaria, apoyar a los productores nacionales y aliviar el impacto del alto costo de la canasta básica, especialmente en los hogares de menores ingresos.

¿Qué son las agroferias?

Las agroferias son tiendas móviles en las que se ofrecen productos nacionales de distintos rubros procedentes directamente de los productores al consumidor a precio de fábrica.

En ellas se pueden encontrar una gran variedad de alimentos de la canasta básica. Todas las semanas, el IMA organiza las agroferias en diferentes puntos a nivel nacional.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran: arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana, frutas variadas, entre otras.