Béisbol Juvenil 2026 calendario | Conoce los juegos para hoy miércoles 7 de enero en el campeonato nacional

Panamá/La emoción del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, en su edición Copa Caja de Ahorros, continúa este miércoles 7 de enero con una cargada jornada de seis partidos, todos programados para iniciar a las 7:00 p.m., en distintos escenarios del país. La tabla comienza a tomar forma y cada juego empieza a ser determinante en la lucha por la clasificación.

El partido estelar de la fecha será el que se dispute en el estadio Calvin Byron de Changuinola, donde Bocas del Toro (3-1) recibirá a Herrera (0-3), novena que además tiene un partido menos en el calendario. Este encuentro contará con transmisión por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube de TVMAX Panamá, en un duelo clave para ambas escuadras: los bocatoreños buscan mantenerse en la parte alta, mientras que los herreranos necesitan reaccionar con urgencia.

En otro frente, Darién (1-3) visitará a Coclé (2-2) en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce, en un choque donde los locales intentarán imponer su condición de casa ante una novena darienita que busca mayor regularidad.

La capital también será protagonista cuando Panamá Este (3-1) se mida a Panamá Metro (1-3) en el estadio Juan Demóstenes Arosemena. Los del Este han sido una de las sorpresas positivas del arranque, mientras que Metro llega presionado tras un inicio irregular.

En Santiago, Los Santos (1-3) enfrentará a Veraguas (1-3) en el estadio Omar Torrijos Herrera, en un duelo directo entre equipos necesitados de sumar para no rezagarse en la tabla.

Por su parte, Colón (1-3) tendrá una dura prueba al visitar a Panamá Oeste (4-0), único equipo invicto del torneo hasta el momento. El choque se jugará en el estadio Justino Salinas de La Chorrera, donde los locales buscarán extender su gran momento.

Para cerrar la jornada, se vivirá el esperado duelo chiricano en el estadio Glorias Deportivas Baruenses: Chiriquí (2-1, con un partido menos) se enfrentará a la revelación del campeonato, Chiriquí Occidente (4-0), en un choque que promete alta intensidad y gran respaldo de la afición.

Resultados del martes 6 de enero

La jornada previa dejó los siguientes marcadores:

Colón 1-11 Panamá Metro (finalizado en 7 episodios)

(finalizado en 7 episodios) Herrera vs Chiriquí , pospuesto por lluvia

, pospuesto por lluvia Darién 2-9 Panamá Oeste

Veraguas 2-3 Chiriquí Occidente (finalizado en 10 episodios)

(finalizado en 10 episodios) Coclé 2-7 Panamá Este

Los Santos 2-6 Bocas del Toro

Con estos resultados y los duelos de hoy, el Béisbol Juvenil 2026 sigue elevando su nivel competitivo, confirmando que cada noche puede marcar el rumbo del campeonato.

