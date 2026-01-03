Béisbol Juvenil 2026| Datos que debes conocer sobre el campeonato nacional que comienza

¡IMPERDIBLE! Sintoniza hoy el juego inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 entre Colón y Coclé desde las 7:00 pm. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Los campeonatos nacionales de béisbol juvenil se han convertido en torneos que son muy seguidos por los fanáticos panameños quienes se identifican con sus respectivas provincias y respaldan a sus equipos. A partir de hoy se jugará una nueva edición de ese certamen y aquí damos alguna información que es importante que conozcan sobre el torneo de este año.

Esta será la versión 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. El primer torneo se disputó en el año 1962 y, tras algunas interrupciones, se ha realizado consecutivamente desde 1973 hasta la fecha.

Tradicionalmente, el certamen juvenil se realiza antes del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor. Además se ha convertido en una vitrina para el nuevo talento de la pelota panameña ya que varios peloteros son observados por 'scouts' de organizaciones internacionales que los firman y les dan la oportunidad de incursionar en el béisbol profesional.

Algunos de los jugadores panameños que han incursionado en el béisbol de las Grandes Ligas salieron de los torneos nacionales juveniles. Iván Herrera, Edmundo Sosa, José 'Chema' Caballero y Leonardo Jiménez son ejemplos recientes de esto.

Panamá Metro es el equipo con más títulos de campeón nacional juvenil conquistados con 21.

Doce equipos participarán en el certamen de este año. Estos son: Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Chiriquí Occidente, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Este, Panamá Metro, Panamá Oeste y Veraguas.

El formato de competencia es el siguiente:

Habrá una etapa regula r que se disputará bajo un sistema de todos contra todos , a dos vueltas.

r que se disputará bajo un sistema de , a Los ocho mejores equipos de la fase preliminar avanzarán a la Ronda de Ocho que consistirá en cuatro series divididas así: 1 vs 8 - 4 vs 5 y 2 vs 7 - 3 vs 6 . Esos duelos estarán pactados al ganador de cuatro de un límite de siete juegos .

avanzarán a la que consistirá en cuatro series divididas así: - y - . Esos duelos estarán pactados al . Los cuatro equipos que superen la Ronda de Ocho entrarán en las semifinales y los que se impongan en esa instancia se enfrentarán en la serie final. Ambas instancias se jugarán al vencedor de cuatro de siete encuentros.

Al igual que el año pasado, se permiten cuatro jugadores de 19 y 20 años en los equipos.

Los equipos que avancen a la Ronda de Ocho podrán escoger un jugador refuerzo, proveniente de los equipos eliminados, o pueden convocar a un pelotero que forme parte de su nómina ampliada de 40 peloteros.

Los precios de los boletos para ver los partidos en los estadios son estos: 4.00 dólares para el público en general. El costos para los niños de 6 a 11 años y jubilados será de 2.00 dólares y los niños hasta 5 años entran gratis.

El certamen será dedicado a tres expeloteros destacados de la provincia de Coclé y de la Selección de Béisbol de Panamá; Benjamín Salamín, Darío Agrazal y David Rivas.