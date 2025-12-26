El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX a partir del 3 de enero con el juego Colón vs Coclé desde las 7:00 pm.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 inicia este sábado 3 de enero con el partido Colón vs Coclé pero una de las novenas que esperan dar la sorpresa es la de Veraguas.

3 de enero arranca el béisbol juvenil y un equipo que intentará dar la sorpresa será el Veraguas, que busca realizar un buen torneo de la mano de su manager, David Montilla.

La novena veragüense debutará ante Chiriquí en el estadio Omar Torrijos.

Este torneo de béisbol juvenil será dedicado a los ex peloteros coclesanos, Darío Agrazal, David Rivas y también Benjamín Salamín.

Reacciones del timonel veragüense David Montilla:

“Nada, contento con lo que hemos hecho, contento con lo que hemos venido haciendo con los lanzadores, con las buenas posiciones. Creo que hemos hecho muy buena pretemporada, hemos hecho muy buen trabajo con los chicos, a pesar de la corta edad con la que vamos a manejar este proyecto, pero contento con los resultados y contento con lo que vamos a presentar en el torneo 2026”.

“Tratar de convencer a los chicos, primero, que disfruten el juego y segundo, pues, que la capacidad, el talento, las habilidades que tienen, pues, tratar de desarrollarlo, de hacerlo en el terreno de juego y disfrutar el juego, que las cosas, pues, salen bien o salen mal, pero tenemos que disfrutarlo, yo creo que esa es la mentalidad de cada uno de los chicos este año”.

