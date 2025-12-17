Béisbol Juvenil 2025 | "Pelao's del West" apuntan a la cuarta corona en el Campeonato Nacional

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube a partir del 3 de enero con el juego Colón vs Coclé 7:00 pm.

Panamá/ Los “pelao's” del West tienen cara que van a llegar muy lejos, su entrenamiento, dedicación, profesionalismo y respaldo apuntan a lo más alto de la temporada, donde solo anidan los mejores.

El West trae consigo para el 2026 un nuevo cuerpo técnico, algo así como una estructura completamente profesional, con esquemas de entrenamientos “full pro” y con un personal que pinta bien.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí Occidente apuesta por una renovación total para el campeonato nacional

Dimás Ponce a la cabeza como manager, el internacional, su hermano Ashley Ponce, una figura de Toronto Blue Jays en la Dominican Summer League, el scout Daniel Rodríguez de Houston Astros, Hermán Montero el mundialista para trabajar con los lanzadores y el trainner Alexis Fosaty, experimentado en todo momento.

El pitcheo será encabezado por Joshua Martínez, el zurdo mundialista que en el 2025 puso marca de 6-0 en la temporada, otro del Mundial U18 Alberto Gómez y para poner candado a los partidos, Abel Rodríguez.

Será el año del “Caballo” Juan David Caballero, un pelotero que ha aportado valiosos números al equipo y a tomar en cuenta lo que traiga Michael Worthington, otro bate de lujo. De los refuerzos a destacar Jean Carlos Rodríguez que viene de una temporada de éxitos en USA en el sistema colegial y como si fuera poco, aún tienen al talentoso jugador de cuadro Xavier Waldron, y al recién promovido de la U15 Danel Long.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Conoce los detalles oficiales de la inauguración del campeonato nacional

Jugarán en el Justino Salinas durante la semana y en el Mariano Rivera los fines de semana, dos buenos escenarios, para una maquinaria como la del West, donde existe una dirigencia de lujo, encabezada por Anibal Reluz Jr y su equipo de trabajo.

Vaqueros, los del West, competidores y soñadores, van al Campeonato Nacional Juvenil con un solo objetivo, ganar la cuarta corona de su historial.

Con información de Fedebeis.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | La novena de Veraguas no regalarán nada el campeonato nacional