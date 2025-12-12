Béisbol Juvenil 2026 | Conoce los detalles oficiales de la inauguración del campeonato nacional

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 iniciará el 3 de enero y podrás vivir sus emociones a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) confirmó los detalles oficiales de la inauguración del 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil – Copa Caja de Ahorros 2026, un evento que marcará el inicio de la temporada juvenil el 3 de enero de 2026, en el Estadio Remón Cantera, desde las 5:00 p.m.

El acto inaugural reunirá a autoridades deportivas, patrocinadores y delegaciones provinciales, en una ceremonia que dará paso al primer partido del torneo: Colón vs. Coclé, un enfrentamiento que abrirá la competencia y que vuelve a poner en vitrina el talento emergente del béisbol panameño.

El ambiente festivo también contará con la participación del artista nacional Darío Pitty, invitado especial de la jornada, quien animará a los fanáticos que se den cita en el coliseo coclesano.

La FEDEBEIS extendió la invitación al público para respaldar a los jóvenes peloteros que representan el futuro del deporte en el país. Además, reveló los precios oficiales para la temporada 2026, manteniendo tarifas accesibles para las familias:

General: $4.00

$4.00 Jubilados y niños (6 a 11 años): $2.00

$2.00 Niños hasta 5 años: Gratis

Los boletos estarán disponibles en taquillas de los estadios y también mediante la plataforma digital @passline.pa, facilitando el acceso de los fanáticos en todo el país.

La jornada inaugural del campeonato presentará una cartelera completa de partidos simultáneos en distintas sedes del país, generando expectativa entre los aficionados:

Colón vs. Coclé , en el Remón Cantera – 5:30 p.m.

, en el – 5:30 p.m. Darién vs. Panamá Este , en el J. Thompson – 7:30 p.m.

, en el – 7:30 p.m. Panamá Metro vs. Panamá Oeste , en el M. Rivera – 7:30 p.m.

, en el – 7:30 p.m. Chiriquí Occidente vs. Bocas del Toro , en el C. Byron – 7:30 p.m.

, en el – 7:30 p.m. Chiriquí vs. Veraguas , en el O. Torrijos – 7:30 p.m.

, en el – 7:30 p.m. Herrera vs. Los Santos, en el R. Hernández – 7:30 p.m.

Con estos duelos, el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 se alista para ofrecer emociones desde el primer día, reafirmándose como una de las competencias más importantes del calendario deportivo panameño.

