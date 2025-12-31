El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX a partir del 3 de enero con el juego Colón vs Coclé desde las 7:00 pm.

Panamá/La organización Panamá Metro realizó la entrega oficial de la indumentaria que utilizará todo el equipo para el inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, certamen que celebrará su edición número 57 y que arrancará este sábado con grandes expectativas.

La novena metropolitana debutará ante Panamá Oeste en el estadio Mariano Rivera, escenario donde buscará iniciar con paso firme un torneo que representa una nueva oportunidad para volver a lo más alto del béisbol juvenil panameño.

Bajo la dirección del cuerpo técnico encabezado por José Murillo III, Panamá Metro asume el campeonato con la firme convicción de romper la sequía de títulos que se ha extendido durante los últimos años y devolverle la gloria a una de las provincias con mayor tradición en el béisbol nacional.

Durante el acto, se destacó el compromiso del grupo y el largo proceso de preparación que ha acompañado al equipo en los últimos meses.

El plantel de Panamá Metro combina juventud y experiencia, una fórmula que genera confianza de cara al arranque del campeonato. Jugadores que vienen de ser campeones en categorías menores se mezclan con peloteros de mayor recorrido, aportando equilibrio y madurez al grupo.

Con esta base sólida, Panamá Metro apunta a ser uno de los protagonistas del Béisbol Juvenil 2026, respaldado por su afición y una historia que exige resultados.

La emoción del torneo ya se siente y los fanáticos no se pueden perder el arranque oficial del campeonato este sábado 3 de enero, a las 7:00 de la noche, con el duelo entre Colón y Coclé, en un choque imperdible que marcará el inicio de la edición número 57 del certamen.

Toda la acción del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vivirá en vivo por TVMAX, el número uno en deportes, llevando cada jugada y cada emoción a los hogares panameños.

