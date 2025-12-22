Béisbol Juvenil 2026: Bocas del Toro, el "Caballo de Troya" que busca sorprender en el campeonato nacional

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX a partir del 3 de enero con el juego Colón vs Coclé desde las 7:00 pm.

Panamá/Sí hay un rival que llegará con bajo perfil es Bocas del Toro, pero lo que se ve a simple vista es solamente la fachada, por dentro el Gran Caballo de Troya trae muchas sorpresas, capaz de sorprender a todo el mundo en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros.

“Los Tortugueros” llegan al 57 Campeonato Nacional Juvenil, Copa Caja de Ahorros con un equipo inspirado en un ganador, un manager jóven con sed de triunfo, ganador por excelencia y con la actitud de comandar a una tropa y traspasar conocimientos y experiencias, que los harán mejor.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Homenaje a tres leyendas del béisbol en la apertura del campeonato nacional

Adolfo Rivera es el timonel, y será quien guíe los pasos del equipo, rodeado de otros técnicos con experiencia.

El equipo tiene figuras como Johan Downer, un pelotero profesional con experiencia en la Dominican Summer League y aún activo, que podría ayudarlos mucho en el 2026.

Resalta la figura del jugador de cuadro Adrian Fuentes, que en realidad puede hacer muchas cosas bien, incluyendo defender, batear y aportar con su brazo cuando sea necesario, ya que ha sido entrenador para actuar de relevo en el torneo que se avecina.

El factor importante será el de Jael Escobar, un jugador que ha tenido actuaciones destacadas en el U18 y U23, además de jugar en la mayor, es un líder completo y este año va de jugador de cuadro como refuerzo mayor de 18 años y su ayuda será fundamental.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2025 | "Pelao's del West" apuntan a la cuarta corona en el Campeonato Nacional

José Valdés ha sido un jugador que ha pasado desapercibido en los últimos torneos, por su juventud, pero ahora más maduro puede ser una diferencia notoria para el equipo, su bate será de gran apoyo.

El pitcheo también tiene luz propia, Roberto “El Fulo” Núñez tiene capacidad para ganarle a cualquier equipo y en el 2026 será un “Duro de Matar” para el “Team Bocas”. Allí sumen ademas de Brayan Miranda y a Daniel Brown, de los más destacados con el equipo.

El 2026 será un año bueno para Bocas del Toro, con un gran equipo, si lo dejan entrar y pasar a la Ronda de Ocho las cosas serán difíciles para sus rivales… Bocas viene a ganar, el 2025 fue de campeones en la mayor y U23, este año quieren más.

Con información de Fedebeis.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí Occidente apuesta por una renovación total para el campeonato nacional

Declaraciones de Adolfo Rivera:

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Conoce los detalles oficiales de la inauguración del campeonato nacional

Adolfo Rivera, manager de la novena de Bocas del Toro, se prepara junto a sus dirigidos para el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

En entrevista, Rivera destacó que el conjunto es “un equipo rápido y compacto en todas las posiciones”, fruto del trabajo y sacrificio realizado por los jugadores durante meses de preparación.

A pocos días del inicio del torneo, el estratega señaló que la plantilla mantiene un ritmo intenso de entrenamientos, incluyendo rutinas de pesas y fundamentos de juego. “El objetivo es ir partido a partido y lograr la clasificación entre los ocho mejores”, subrayó.

El técnico resaltó la base sólida de peloteros de 18 años, complementada con refuerzos de otras provincias, lo que fortalece la competitividad del grupo. Además, enfatizó en la importancia de ejecutar jugadas básicas como el avance de corredores, el toque y el fly de sacrificio, aspectos que han sido trabajados con disciplina.

La reciente participación en la serie disputada en el Estadio Mariano Rivera, donde el equipo obtuvo dos victorias y dos derrotas, fue considerada por Adolfo Rivera como un “termómetro positivo” que refleja el esfuerzo diario y la capacidad de respuesta de sus jugadores.

Con este panorama, la novena de Bocas del Toro encara el campeonato con la meta clara de sumar “victoria por victoria” y consolidar su lugar entre los protagonistas del béisbol juvenil panameño.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Chiriquí apunta a la corona rotación de lujo y jóvenes figuras esperan destacar