Béisbol Juvenil 2026 | Chiriquí apunta a la corona rotación de lujo y jóvenes figuras esperan destacar

Panamá/La temporada del béisbol nacional juvenil está a la vuelta de la esquina, y cuando se escuche el tradicional “Play Ball” el próximo 3 de enero, todo apunta a que el equipo de Chiriquí volverá a posicionarse como uno de los principales aspirantes a la corona 2026.

Los dirigidos por el exgrandes ligas Ángel Arístides Chávez acariciaron la gloria en el 2025, cuando disputaron una intensa Serie Final ante Coclé, aunque debieron conformarse con la medalla de plata. Ahora, con mayor experiencia y un grupo más maduro, el panorama luce más prometedor.

El mánager Ángel Chávez lo tiene claro. “Nuestro equipo se ha entrenado duro para este torneo, vamos a ir a pelear cada partido. Siento que nos irá mejor este año. Cuando jugamos el torneo pasado nadie daba un real por nuestro equipo y llegamos lejos. Ahora vamos a jugar duro en cada partido”, expresó el estratega, confiado en el potencial de su plantel.

La rotación de lanzadores será nuevamente uno de los pilares del equipo chiricano. El estelar Anthony Ortega, quien en el 2025 lanzó 57 episodios y registró marca de 5-3, encabezará el cuerpo monticular. A su lado estarán el derecho Jonathan Guerra, dueño de un brazo poderoso, y el talentoso Andrick Martínez, un serpentinero de múltiples recursos. Juntos conforman lo que podría ser el 1-2-3 más sólido del campeonato juvenil.

En la ofensiva, Chávez confirmó la presencia del versátil Abdiel Hernández, quien bateó para .358 en todas las series del 2025, siendo el hombre más consistente del club. También regresa el antesalista Jahfir Núñez, otro bate de experiencia y categoría que aporta profundidad en la parte gruesa de la alineación.

A sus apenas 15 años, el campocorto Jayko Medina promete ser una de las sensaciones del torneo. Con defensa refinada, alcance natural y un brazo que proyecta a futuro, Medina no solo aporta energía y dinamismo, sino que también presume un acuerdo para jugar béisbol profesional en 2027 con los Pittsburgh Pirates.

El conjunto chiricano llega con una mezcla atractiva de juventud, talento y competitividad. El pitcheo será su carta más fuerte, complementado por una ofensiva en crecimiento. A ello se suman piezas como el lanzador Johan Camarena y el receptor Julio Avendaño, quienes completan un roster sólido y preparado para luchar por lo más alto del béisbol juvenil nacional.

Con información de Fedebeis.

Ángel Chávez afina los últimos detalles de cara al Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

“Estamos trabajando, ya tenemos tres meses trabajando con los muchachos. Gracias a Dios se ha dado la oportunidad de hacer bastantes jueguitos de fogueo entre la categoría mayor y el equipo Occidente. Jugamos contra Bocas del Toro también y, bueno, estamos mejorando lo que es la recta final, los fundamentos y la defensa”, explicó.

Uno de los grandes comentarios alrededor del conjunto es su equilibrio en los distintos departamentos de juego. Al respecto, Chávez valoró la estructura del plantel: “Se habla de un buen picheo, se habla de una buena defensa, ofensiva, un equipo bastante parejo para el próximo año. Pienso que el equipo está bastante nivelado. Simplemente tenemos que hacer las jugadas de rutina… y minimizar los errores para poder lograr el objetivo”.

Sobre la meta trazada para el torneo, el técnico fue directo: “Estuvimos muy cerca la temporada pasada… pero tenemos que ir día a día, buscando la clasificación y llegar a ese objetivo, que es traer el campeonato a la provincia”.

La final perdida en el 2025 dejó valiosas lecciones para el grupo. Chávez lo resume así: “Los muchachos aprendieron bastante, incluso mi persona. Llegamos con un equipo que nadie daba nada por él y ahora están las expectativas. La provincia tiene hambre de ese campeonato y toca trabajar bastante con los muchachos”.

El mánager también tuvo palabras para la afición chiricana, siempre fiel a su equipo juvenil. “En verdad que apoyan bastante, se lo merecen. Los muchachos se han fajado bastante, se ha trabajado fuerte: llueva, truene, relampaguee o esté soleado. Con el apoyo de la liga y de los familiares se ha hecho todo el trabajo”, puntualizó.

